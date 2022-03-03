Беженцы из Украины. Евросоюз разрешил украинцам жить и работать в ЕС три года 3 марта, 23:04 Цей матеріал також доступний українською Беженцы из Украины (Фото:REUTERS/Lukasz Glowala)

Беженцы из Украины получили право жить и работать в Евросоюзе три года, сообщает пресс-служба МВД.

«ЕС предусматривает предоставление гражданам Украины и резидентам страны право жить, работать, получать медицинскую помощь, жилье и образование на срок до одного года, без необходимости проходить длительные процедуры предоставления убежища. Если конфликт будет длиться долго или беженцы не смогут безопасно вернуться, этот статус может быть продлен еще на два года», — говорится в сообщении.

Сообщается, что граждане Украины уже имеют 90-дневный безвизовый доступ к ЕС, но изменение в законодательстве ЕС гарантирует им статус по истечении этого срока.

«Европа стоит рядом с нуждающимися в защите. Всем, кто убегает от путинских бомб, рады в Европе. Мы обеспечим защиту ищущих убежище и поможем тем, кто ищет безопасный путь домой», — заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Власти Брюсселя также призвали пограничников по обе стороны границы Украина-ЕС, обеспечить въезд в ЕС всех, независимо от национальности или этнической принадлежности. Иностранцы, иностранные студенты не получат права оставаться в ЕС, но им помогут вернуться в страну происхождения.

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По данным ООН, с начала полномасштабной войны Украину покинули почти один миллион человек.

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