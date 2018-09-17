Без залога на поруки. Все подробности из зала заседания суда по делу министра Омеляна

Среди других в поддержку министра в суд пришли коллеги по партии и два министра

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Омеляна отдали на поруки министру молодежи и спорта Игорю Жданову и народному депутату от Народного фронта Федору Бендюженко. Также Омелян должен сдать свои паспорта и не общаться со свидетелями.

Желающий пообщаться Омелян

Утром, 14 сентября, у здания Соломенского районного суда собралась очередь. Первое за последние четыре года судебное заседание по делу, в котором фигурирует действующий министр, вызвало большой интерес. Тема заседания - избрание меры пресечения министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

За последние 18 лет Омелян получил более 2 млн грн официального дохода

Правоохранители потребовали залог в 5 млн гривен, арест Омеляну не угрожал.

Он охотно общался с журналистами. На вопрос, какое у министра настроение, он ответил: "Прекрасное. Сегодня же пятница".

НАБУ подозревает Омеляна в незаконном обогащении и сокрытии доходов. В совокупности за нарушение этих статей УК Омелян может попасть за решетку на 10 лет с конфискацией имущества, сказал прокурор САП Владимир Мусияка.

Мощная группа поддержки

Обвинения безосновательные и надуманные, возмутился адвокат Владимира Омеляна Александр Лысак. Якобы раньше у НАБУ к министру вопросов не возникало. В поддержку министра в суд пришли коллеги по партии Народный фронт, министр юстиции Павел Петренко, депутат Татьяна Черновол, Андрей Титрук. Все они из Народного фронта - фракции, которая выдвигала его на должность министра.

Смотрите также

Были также советник главы МВД Шкиряк и бывший представитель Батькивщины, министр спорта Игорь Жданов. Был замечен представитель БПП Георгий Шверк.

В помощь Омеляну пришли представители другой политсилы - лидер партии Олег Ляшко заявил, что выступает не за Омеляна, а против НАБУ.

"Позавчера задержали угашеного под коксом "набушника". Я думаю, что там не менее половины таких. Я подписал заявление на поруки. Омелян с конкурирующей конторы. Он не из нашей партии. Но тут вопрос принципа", - сказал Олег Ляшко.

Министр спорта берет на поруки

Когда началось заседание, прокуратура сразу же попросила меру пресечения - залог в 5 млн грн, запрет общаться со свидетелями и сдачу зарубежного и внутреннего паспортов.

САП предоставила протоколы допроса свидетелей, прослушивания НАБУ и слежения за мобильной перепиской министра

Так называемая группа поддержки подписала совместное заявление о желании взять Омеляна на поруки. Ее инициировал коллега Омеляна Игорь Жданов.

В общем слушания прошли спокойно. Выслушав стороны, судья начал собирать материалы к ходатайству от сторон защиты и обвинения. Со стороны САП - это копии протоколов допроса свидетелей, прослушивания НАБУ и слежения за мобильной перепиской министра. Со стороны адвокатов Омеляна - пояснительные записки к допросам.

После короткого перерыва судья Анна Сергиенко заявила, что Омелян должен сдать паспорта, со свидетелями не разговаривать, однако 5 млн платить не нужно - его взяли на поруки министр Игорь Жданов и депутат от Народного фронта Федор Бендюженко.

Борьба с бабушками

Выступления сторон, принятие решения и объявления результатов заняли три часа. Полный текст постановления суда судья пообещала обнародовать 19 сентября. А вот когда будет следующее заседание по делу министра инфраструктуры - не уточнила.

Омелян сравнил дело против него с борьбой с бабками в подземных переходах. А прокурор Владимир Мусияка заявил, что решение судьи - еще не окончательная точка в уголовном производстве.

Накануне Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило Омеляну подозрение в незаконном обогащении и сокрытии доходов. По данным следствия, он за последние восемнадцать лет получил более 2 млн гривен официального дохода, тогда как его расходы только в период с 2008 года по 2015 год были не менее 3,5 млн грн.

Напомним, что 16 сентября Владимиру Омеляну позволили выезжать за границу во время служебной командировки.

Ранее также сообщалось, что министра инфраструктуры вызвали на допрос в НАБУ, который состоится в среду, 19 сентября.