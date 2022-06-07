«Зеленский мягкий и нерешительный». Независимая Украина не может существовать без юга, а Крымский мост все еще стоит — профессор Кузьо 7 июня, 17:36 Цей матеріал також доступний українською Крымский мост будет разрушен (Фото:rosavtodor.ru)

Профессор Национального университета Киево-Могилянская академия Тарас Кузьо сомневается, что Украина как независимое государство может существовать без юга страны и доступа к морю.

«Очень сомневаюсь, что у России будет возможность захватить Киев, Одессу и Днепр. Но думаю, если бы у Украины не было бы Крыма и Донбасса, она могла бы еще существовать как независимое государство. Если у Украины не будет юга, если у нее будет [выхода] к Черному морю, не знаю, как Украина может существовать как независимое государство», — отметил Кузе в эфире Радио НВ.

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На блокировку доступа к Черному морю и рассчитана российская стратегия, убежден профессор. Поэтому его удивляет, почему президент Владимир Зеленский таков «мягкий и нерешительный» в решении этих вопросов:

«Почему нет атак, других военных способов [действий] в России? Это во-первых. Во-вторых, речь идет о кораблях Черноморского флота. [Почему их не атакуют?] А в-третьих, это мост, идущий через Азовское море (Крымский или Керченский мост — ред.). Почему он до сих пор стоит?».

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