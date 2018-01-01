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Без Оппоблока и Самопомочи. На выборах в Раду могут пройти шесть политических партий – опрос

Сегодня, 12:22
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По данным опроса, украинцы не хотят видеть в Раде Оппоблок и Самопомич

На парламентских выборах-2019 в Верховную Раду могут пройти шесть партий, учитывая голоса тех, кто уже определился с выбором. Таковы результаты опроса Киевского международного института социологии.

Так, 23,4% из тех, кто определился, проголосовали бы за партию Батькивщина, 13% - за партию Слуга народа, 11,3% - за партию Оппозиционная платформа - За жизнь, 11,2% - за партию Блок Петра Порошенко, 9,1% - за партию Гражданская позиция и 8% - за Радикальную партию Олега Ляшко.

По данным опроса, в Раду не проходят партии Оппозиционный блок, Самопомич, Блок Святослава Вакарчука, Наши и ВО Свобода.

Опрос проводился с 23 ноября по 3 декабря во всех областях Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Было опрошено 2000 человек методом личного интервью.

Ранее опрос КМИС назвал лидеров президентских выборов-2019.

Теги:   Выборы Верховная Рада Опрос

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