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«Без меня меня женили»: Шахов заявил, что не будет присоединяться к новой партии Труханова и Кернеса

20 мая, 19:15
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«Без меня меня женили»: Шахов заявил, что не будет присоединяться к новой партии Труханова и Кернеса - фото

Сергей Шахов/Facebook

Шахов опроверг информацию о членстве в партии Труханова и Кернеса

Нардеп от партии Наш Край Сергей Шахов заявил, что не намерен присоединяться к политическому проекту, в рамках которого ряд политсил объединяются в единую партию для участия в парламентских выборах.

Об этом он сообщил в Facebook.

«О якобы моем участии в новых политических проектах или „без меня меня женили“…Отвечаю всем и без подтекстов: я представитель партии „Наш край“ и принимать решение буду только совместно с моими коллегами. „Наш край“ — команда, и решение об участии в каких-либо выборах мы принимаем командой», — написал нардеп.

По его словам, украинцы вскоре узнают, в каком формате партия Наш край будет участвовать в выборах.

Напомним, что ранее народный депутат Виталий Хомутынник заявил, что партии Доверяй делам, Видродження, часть представителей партии Наш край и народных депутатов группы Воля народа объединяются в единую политическую силу для участия в парламентских выборах.

Теги:   Досрочные выборы в ВР Верховная Рада Сергей Шахов

Спецтема   Выборы в Раду

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