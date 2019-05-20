«Без меня меня женили»: Шахов заявил, что не будет присоединяться к новой партии Труханова и Кернеса 20 мая, 19:15 1198 Цей матеріал також доступний українською Сергей Шахов/Facebook Шахов опроверг информацию о членстве в партии Труханова и Кернеса Сергей Шахов/Facebook

Нардеп от партии Наш Край Сергей Шахов заявил, что не намерен присоединяться к политическому проекту, в рамках которого ряд политсил объединяются в единую партию для участия в парламентских выборах.

Об этом он сообщил в Facebook.

«О якобы моем участии в новых политических проектах или „без меня меня женили“…Отвечаю всем и без подтекстов: я представитель партии „Наш край“ и принимать решение буду только совместно с моими коллегами. „Наш край“ — команда, и решение об участии в каких-либо выборах мы принимаем командой», — написал нардеп.

По его словам, украинцы вскоре узнают, в каком формате партия Наш край будет участвовать в выборах.

Напомним, что ранее народный депутат Виталий Хомутынник заявил, что партии Доверяй делам, Видродження, часть представителей партии Наш край и народных депутатов группы Воля народа объединяются в единую политическую силу для участия в парламентских выборах.