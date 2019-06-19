Без мажоритарщиков: Слуга народа подает документы в ЦИК Сегодня, 17:50 Цей матеріал також доступний українською Слуга Народу Партия подает документы в ЦИК Слуга Народу

Партия Слуга народа подает документы в ЦИК для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Документы подают в многомандатном округе.

«Сегодня партия Слуга народа подает 201 кандидата в общегосударственном избирательном округе. По одномандатным округам кандидаты будут поданы завтра (20 июля — ред)», — заявил 49-й номер списка партии, юрист Александр Качура, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, по мажоритарным кандидатам сейчас идут дополнительные проверки, проверки программ этих кандидатов, что требует некоторого времени.

Напомним, что выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.