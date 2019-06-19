Без мажоритарщиков: Слуга народа подает документы в ЦИК
Партия Слуга народа подает документы в ЦИК для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
Документы подают в многомандатном округе.
«Сегодня партия Слуга народа подает 201 кандидата в общегосударственном избирательном округе. По одномандатным округам кандидаты будут поданы завтра (20 июля — ред)», — заявил 49-й номер списка партии, юрист Александр Качура, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, по мажоритарным кандидатам сейчас идут дополнительные проверки, проверки программ этих кандидатов, что требует некоторого времени.
Напомним, что выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.