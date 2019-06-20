Без камер и журналистов. Отец Гандзюк потребовал встречи с Зеленским Сегодня, 10:56 Цей матеріал також доступний українською Маси Найем Отец Гандзюк призвал Зеленского не молчать Маси Найем

Отец погибшей активистки Екатерины Гандзюк Виктор обратился к президенту Владимиру Зеленскому и потребовал встречи.

«Я хочу встретиться с президентом вместе с теми, кто все время не дает забыть об убийстве Кати. Не для пиара. Нам нужна встреча без камер и журналистов. У нас есть очень важный разговор и у нас всего одна цель — наказать виновных в убийстве», — написал он в своем Facebook.

Виктор Гандзюк также призвал главу государства не молчать.

«Баллотируясь, Владимир, вы требовали у Петра Порошенко наказать убийц Кати. Сегодня президентом стали вы. Убийцы до сих пор не наказаны. Пожалуйста, не молчите», — добавил он.

Отец активистки также назвал соглашения с исполнителями убийства своей дочери унизительными, а приговоры для них — смешными.

«Заказчики на свободе, один руководит областью, другие говорят, собираются в парламент… Будто не хватает фактов, или полномочий. Ведь нет. Как всегда, в нашем обществе не хватает политической воли. Все ждут мнения президента. Вы молчите», — подчеркнул Гандзюк.

Он также призвал окружение Зеленского донести до него его письмо.

Напомним, нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля 2018 года. Неизвестный облил девушку серной кислотой, в результате чего она получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Гандзюк умерла в больнице 4 ноября. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с поражением 30−39% тела; нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.

Подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк Алексей Левин заявил, что заместитель председателя Херсонской ОГА Евгений Рищук просил «наказать» активистку.



Отец херсонской активистки Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери Екатерины Гандзюк сотрудничал с членом Батькивщины Владиславом Мангером и главой Херсонской ОГА Андреем Гордеевым.

Координатор нападения на Гандзюк Сергей Торбин был приговорен к шести годам и шести месяцам лишения свободы, а непосредственный нападающий Никита Грабчук — к шести годам тюрьмы.

Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили по четыре года тюрьмы, Виктор Горбунов — три года.

Согласно данным обвинения, Торбин по заказу лиц, имена которых не назывались, склонил других обвиняемых — Никиту Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова — к участию в покушении.