Без эмоций: Кличко прокомментировал отказ Саакашвили возглавить УДАР Сегодня, 08:00 Цей матеріал також доступний українською Виталий Кличко/Facebook Кличко сказал, что не меняет своих политических планов Виталий Кличко/Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на отказ экс-президента Грузии Михеила Саакашвили возглавить его партию УДАР.

У себя в Facebook Кличко также отметил, что не меняет своих политических планов.



«Читаю новости в ФБ по нашему союзу с Саакашвили. Без эмоций: Я свой жест сделал. Искренне и в продолжение дружбы и истории отношений. Предложил в сложной ситуации подставить плечо, даже несмотря на то, что многие мои сторонники неоднозначно восприняли эту идею», — написал он.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко предложил Михеилу Саакашвили возглавить его партию УДАР на выборах в Верховную Раду.

СМИ вначале писали что Саакашвили согласился присоединиться к партии Кличко.

Однако накануне стало известно, что Саакашвили не согласился возглавить УДАР на парламентских выборах.