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Без эмоций: Кличко прокомментировал отказ Саакашвили возглавить УДАР

Сегодня, 08:00
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Без эмоций: Кличко прокомментировал отказ Саакашвили возглавить УДАР - фото

Виталий Кличко/Facebook

Кличко сказал, что не меняет своих политических планов

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на отказ экс-президента Грузии Михеила Саакашвили возглавить его партию УДАР.

У себя в Facebook Кличко также отметил, что не меняет своих политических планов.

«Читаю новости в ФБ по нашему союзу с Саакашвили. Без эмоций: Я свой жест сделал. Искренне и в продолжение дружбы и истории отношений. Предложил в сложной ситуации подставить плечо, даже несмотря на то, что многие мои сторонники неоднозначно восприняли эту идею», — написал он.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко предложил Михеилу Саакашвили возглавить его партию УДАР на выборах в Верховную Раду.

СМИ вначале писали что Саакашвили согласился присоединиться к партии Кличко.

Однако накануне стало известно, что Саакашвили не согласился возглавить УДАР на парламентских выборах.

Теги:   УДАР Михеил Саакашвили Виталий Кличко

Спецтема   Выборы в Раду

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