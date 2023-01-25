«Россияне не отличаются мышлением». Как оккупанты пытаются удержать Мелитополь на фоне заявлений об «уничтожении» ВСУ — Грабский 25 января, 12:51 Эксклюзив NV Украинские военные недалеко от линии фронта в Запорожской области, 23 января 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Одной из главных задач командования оккупантов остается попытка удержать оккупированный Мелитополь и попытаться помешать украинским силам начать освобождение территорий, рассказал в эфире Radio NV Сергей Грабский, военный эксперт.

— Я понимаю, по мнению оккупантов, мы уже «потеряли 23 разные армии». Как вы думаете, вот такие вбросы в их публичное пространство, они им что-то дают? Это же просто бред.

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— Знаете, как говорил Геббельс в свое время: чем больше ложь, тем скорее в нее поверят. Поэтому я не удивляюсь, что такие вбросы создают и они вписываются в матрицу информационно-психологических операций. Как ни странно, они работают для населения, особенно глубинного народонаселения РФ, собственно никогда не отличавшегося такой чертой, как критическое мышление. Поэтому нужно показать хоть какой-нибудь результат, хотя бы результат голосом, если они не могут показать результат на фронте. Поэтому такие вбросы были, есть и, я думаю, они будут продолжаться и иметь место вплоть до последнего дня существования кремлевского режима.

— Накануне были уничтожены воздушные цели, в частности шесть воздушных целей. Что для нас это значит? Это они стали активнее на некоторых участках использовать авиацию, и наши их достали или наши чуть дальше научились доставать? Как вы это охарактеризовали бы?

— Пока что мы говорим о том, что увеличилась активность именно вражеской авиации. Они пытаются ее применять как на Донецком направлении, так и на южном. И достойно получают ответку от наших ПВО, сухопутных войск, активно научившихся уничтожать такие цели. Противник пытается таким образом осуществить комбинирование и прикрытие невозможности на отдельных направлениях массированного использования артиллерии, которое было до этого.

Мы помним о тех безумных обстрелах. Но сейчас противник пытается несколько изменить тактику и вычислить наши позиции, и поэтому среди сбитой техники и беспилотники, и наносить удары. Надо понимать, что крылатые ракеты они не перестали запускать, они их также запускают, мы их уничтожаем. Вертолеты и штурмовики, истребители — это собственно и свидетельствует о том, что противник интенсифицировал применение авиации именно по линии фронта.

— Есть заявление директора службы внешней разведки России Нарышкина. Он пишет, что, по его данным, украинские ВС осуществляют складирование западных вооружений и боеприпасов на территории АЭС. <...> Значит ли это, что мы должны быть осторожны с этим заявлением, потому что они теперь говорят, что украинские атомные электростанции уже являются для них типа легальными целями. Что это значит?