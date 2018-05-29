Бессмертный подтвердил, что будет баллотироваться в президенты

Бывший представитель Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске, экс-посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный заявил о намерении принять участие в выборах президента Украины в 2019 году.

"Я действительно буду баллотироваться. Вы меня спрашивали - я не буду вас мучить. Придет время - я оформлю соответствующие документы", - цитирует выступление политика во вторник, 29 мая, Радио Свобода.

52-летний Бессмертный был народным депутатом четырех созывов. В 2005 году работал в должности вице-премьер-министра. С февраля 2010 по июнь 2011 года был послом Украины в Беларуси. В 2015-2016 годах был представителем Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

В разделе блоги НВ Бессмертный излагал свое видение, в том числе и по возвращению Донбасса и давал оценки своим будущим конкурентам по президентской гонке.