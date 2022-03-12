«Есть несколько возможностей». Зеленский рассказал, как западные партнеры могут помочь закрыть небо над Украиной 12 марта, 17:47 Цей матеріал також доступний українською Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Западные партнеры могут предоставить Киеву системы противоракетной обороны, чтобы Украина самостоятельно могла закрыть небо, сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время интервью для зарубежных СМИ.

«Есть несколько возможностей закрыть небо. Есть противоракетная оборона, которую можно предоставить Украине», — сказал он.

Зеленский добавил, что Украина просила противоракетную оборону у тех стран, которые ее имеют.

По его мнению, государствам НАТО сложно предоставить помощь, но власти Украины могут заплатить за нее при необходимости и готовы взять кредиты или вытянуть «последние деньги из украинского бюджета». Президент также уточнил — Украина сама может доставить оборудование в страну.

«Сам народ со всего мира готов предоставить Украину альтернативу закрытия неба. Все готовы, но не те, кто решает этот вопрос», — сказал Зеленский.

С самых первых дней войны украинское руководство просит западные страны внедрить над Украиной бесполетную зону для военной авиации агрессора. Это означает, что все летящие объекты над Украиной: самолеты, вертолеты и запущенные ракеты РФ будут сбиваться без предупреждения. Для выполнения этой задачи ВВС Украины нуждается в достаточном количестве самолетов, систем ПВО и современных радиолокационных станций, которых не хватает.

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