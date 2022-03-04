Только закрытое над Украиной небо резко остановит эскалацию — Подоляк 4 марта, 10:51 Цей матеріал також доступний українською Россия бомбит украинские города с воздуха (Фото:Carlos Barria/Reuters)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что эскалацию войны России против Украины остановит только закрытое небо.

«Только закрытое небо резко остановит эскалацию. Пора западным партнёрам взять и на себя ответственность за окончание войны», — написал он в своем Twitter.

Подоляк добавил, что логика этой войны — наращивание ракетных и авиационных ударов по гражданской инфраструктуре, крупным городам и мирному населению.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил возможность введения бесполетной зоны над Украиной в условиях полномасштабного вторжения России.

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В Белом доме также заявили, что США не поддерживают идею о создании бесполетной зоны над Украиной.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев обратился к НАТО с просьбой о закрытии воздушного пространства в условиях вторжения России и работает над альтернативными механизмами обеспечения воздушной безопасности.

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