No-Fly Zone: закрыть небо над Украиной в обход процедур НАТО — это дело техники 5 марта, 08:33 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Россия бомбит украинские города с воздуха (Фото:Carlos Barria/Reuters)

Для гражданской авиации воздушное пространство Украины закрыто с самого начала войны. Сейчас Украина требует полного закрытия неба для российской военной авиации. Есть ли вариант сделать это в обход брюссельской бюрократии?



Свое требование украинские власти адресуют НАТО. То есть фактически правительство просит, чтобы военные силы стран-членов альянса патрулировали воздушное пространство над Украиной, сбивая самолеты или вертолеты-нарушители. Это позволило бы остановить ракетно-бомбовые удары по украинским городам, от которых погибают мирные жители. «Логика этой войны — наращивание ракетных и авиационных ударов по гражданской инфраструктуре, крупным городам и мирному населению. Лишь закрытое небо резко остановит эскалацию. Пора западным партнерам взять на себя ответственность за завершение войны», — заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В настоящее время украинские военно-воздушные силы и ПВО пытаются обезвредить самолеты противника. По предварительным данным, Украина сбила 33 российских самолета и 37 вертолетов. Однако авиация России продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по украинским городам. А по словам военного эксперта Валентина Бадрака, сейчас ВВС Украины не в состоянии самостоятельно закрывать все небо — не хватает ресурсов.

В интернете уже создана международная петиция в НАТО по введению бесполетной зоны. Она уже набрала более миллиона подписей. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, НАТО рассматривает просьбу о No-Fly Zone, кроме того, Украина попросила МАГАТЭ (международное агентство ООН по ядерной энергетике) обратиться в НАТО, чтобы закрыть авиапространство над украинским атомными станциями.

В настоящее время страны-союзники не слишком поддерживают эту идею. Основным аргументом они называют риск «Третьей мировой войны». В частности, пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки заявила, что закрытие неба над Украиной нуждалось бы в «расположении войск США», что, по ее мнению, означало бы прямую войну с Россией, которую США «не планируют». А сегодня, 4 марта, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что введение бесполетной зоны над Украиной привело бы к началу полномасштабной войны в Европе. «Союзники соглашаются, самолеты НАТО не должны действовать над украинским воздушным пространством», — добавил он, подтвердив, что это общее решение.

Бюрократия мешает закрытому небу?

Закрытие неба должно сопровождаться военными мероприятиями — во-первых, патрулированием военной авиацией, во-вторых, охраной системами противовоздушной обороны или ракетными комплексами «земля-небо». Также необходима система мониторинга неба.

В случае наличия таких ресурсов, военные самолеты, нарушающие зону, запрещенную для полетов, как правило, сбиваются, а само авиапространство активно мониторится радарами и космической разведкой.

Чтобы страны-члены НАТО предоставили Украине соответствующие мощности и взяли на себя эту функцию, нужно пройти специально процедуру.

Прежде всего, должна быть утверждена резолюция Совбеза ООН. «Совместно применить силу НАТО может только тогда, когда есть решение Совбеза и только после того, как будут исчерпаны все невоенные средства, чтобы сдержать агрессию», — пояснил юрист и авиаэксперт Андрей Гук. По его словам, сейчас дипломатические средства исчерпаны. Однако здесь возникает другая проблема — в Совбезе ООН Россия имеет право вето. «Поэтому рассчитывать на то, что Совбез ООН примет какие-либо решения против России, просто невозможно, объяснил эксперт. Он добавил, что у Генассамблеи ООН нет таких полномочий.

Андрей Гук считает, что вопрос о закрытии неба следует адресовать не только НАТО, но и всем странам членам ООН.

«Может ли кто-либо из них технически помочь Украине закрыть небо? Не обязательно это должно быть НАТО, это может быть любой член ООН после резолюции Генеральной ассамблеи, которая требует от РФ вывести все войска, которая очевидно не выполняется. Так что юридических препятствий для того, чтобы кто-то из ООН помог закрыть небо, — нет. Речь идет исключительно о неюридических факторах. Речь идет о самолетах, противовоздушной обороне и мониторинге неба», — объяснил юрист.

Если же НАТО примет решение о No-Fly Zone над Украиной, то все вооружения стран-членов Альянса сможет применяться для ликвидации «нарушителей» над нашим небом. Как пояснил военный эксперт Валентин Бадрак, перехват целей возможно будет сделать даже с территории стран НАТО. Также для закрытия неба подойдут истребители, ракеты которых могут сбивать объекты «воздух-воздух». «Современные ракеты способны преодолеть более 100 км. Поэтому это могут делать истребители НАТО F-16 и F-35», — сказал он.

Примеров успешного внедрения No-Fly Zone в мировой истории достаточно. Во время войны на Балканах ООН в 1992 году приняла решение о закрытии авиапространства над Боснией и Герцеговиной — эпицентром балканских войн 90-х. Совет Безопасности ООН также дал добро на No-Fly Zone над Ливией во время конфликта там после восстания и войны против режима Каддафи.

После войны в Персидском Заливе 1991 года, США и союзники — члены антисаддамовской коалиции установили зоны, запрещенные для полетов на севере и юге Ирака, — где Саддам Гусейн угрожал курдам на севере и соседнему Кувейту на юге, на который он перед тем напал. На это решение не было мандата ООН, но была воля США и союзников.

Сейчас, похоже, Совбез ООН не планирует принимать резолюцию о закрытии неба над Украиной, а НАТО не планирует выполнять это решение. Поэтому эксперты предлагают искать другие, более быстрые и более действенные пути.

Как закрыть небо, не закрывая его

Военные эксперты, опрошенные НВ, соглашаются с тем, что обеспечить в Украине патрулирование военной авиации, налаживание противовоздушной обороны и системы мониторинга неба можно без официального решения НАТО. То есть, внепроцедурно. В то же время все они признают, что это далеко не простая задача.

Военный эксперт Игорь Козий напоминает, что 28 февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о том, что государства Европейского союза согласились предоставить Украине боевые самолеты для ведения войны против российских захватчиков. Речь шла о 70 самолетах — МиГ-29 и Су-25. Их обещали предоставить из Польши, Болгарии и Словакии. Однако, впоследствии западные медиа сообщили, что европейские страны не будут предоставлять Украине самолеты. Авиаэксперт и юрист Андрей Гук считает, что именно Болгария, Словакия и Польша — те единственные страны, которые могли бы предоставить технику, которую Украина могла бы быстро взять на вооружение.

Военный эксперт Игорь Козий с ним соглашается: «У нас есть пилоты, летающие на таком типе самолетов».

По словам Гука, если речь пойдет о передаче самолетов других типов, это потребует определенного участия военного персонала другой страны. «Или какой-нибудь доброволец придет в иностранный легион. Это такая практичная вещь, которую можно совершить. И дальше пусть через полгода разбираются, кто кому что передал. Есть много способов, как это сделать. Не нам им подсказывать. Проблема в том, что НАТО и ООН пока кажется, что нужно играть в честную игру», — пояснил он.

Игорь Козий подтверждает, что истребители Украине мог предоставить любой союзник, даже США. Это могут быть списанные истребители F-16 или более новые F-22. В таком случае действительно встал бы вопрос обучения украинских пилотов. «Призраку Киева был предоставлен F-16. Пилотов нужно готовить, это трудная работа. Готовы ли наши пилоты быстро овладеть новым видом самолета? Еще один вопрос — авиационный керосин — наш и их. Можем ли мы заправлять нашим керосином их самолеты? Еще вопрос — боекомплект. Но, я думаю, в этих условиях мы пойдем на это. Основное, чтобы предоставили», — отметил эксперт.

Второй вопрос — система мониторинга неба. «У нас есть своя система, нам передают спутниковые данные. Но развернуть здесь систему мониторинга неба — это не вооружение. Это то, что можно сделать», — объясняет Андрей Гук.

Эксперты предполагают, что чисто технически помочь ввести бесполетную зону над Украиной могли бы также системы Пэтриот производства США, расположенные на территориях членов НАТО Польши и Румынии. По крайней мере, они могли бы перекрыть западную часть Украины и определенную часть правобережной части страны. Киев раньше просил США предоставить ей Пэтриоты, но еще не получил положительного ответа.

Военный эксперт Валентин Бадрак объясняет, что первые две батареи этого ЗРК могли бы помочь Украине выполнить поставленные цели, но следует учитывать некоторые нюансы. «Что касается стратегических систем таких, как ЗРК MIM-104 Patriot, то во-первых, она очень дорогая. За две батареи Польша заплатила около $5 млрд. Во-вторых, нужно учиться ими оперировать. В-третьих, сейчас свободных Patriot нет (В 2017 году Госдепартамент одобрил продажу Patriot Варшаве. Поставка первых двух дивизионов „Patriot“ будет выполнена до конца 2022 года. Готовность комплексов к применению запланирована на конец 2023 — начало 2024 года. — ред)», — отметил эксперт.

Что касается систем противовоздушной обороны, Игорь Козий объясняет, что здесь тоже есть военно-технические нюансы. По его словам, это технически разные средства — наши и те, которые нам могут предоставить. «Хотя, это тоже решается. Взять на Яворовский полигон завести систему и начать процесс обучения, или наших отправить туда, за два дня научить и завозить сюда уже вместе с системой. Технически нужно идти на это. С военно-технической точки зрения, я не вижу помех», — заявил эксперт. Он добавил, что еще один нюанс привлечения истребителей и систем противовоздушной обороны из-за рубежа заключается в настройке системы «Свой-чужой» — технического комплекса для автоматического отличия своих войск и вооружений от вражеских.

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