Беспилотник США провел разведку на Донбассе и в Крыму

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Беспилотный разведчик RQ-4B Global Hawk
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Беспилотный разведчик RQ-4B Global Hawk

Беспилотник ВВС США совершил разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе и у побережья оккупированного Россией Крыма, сообщает Интерфакс.

Беспилотный разведчик RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 11-2048 вылетел утром в воскресенье, 11 февраля, с авиабазы Сигонелла на Сицилии и в течение более четырех часов курсировал вдоль линии разграничения в Луганской и Донецкой областях.

Затем беспилотник направился к Крыму. Он как минимум четыре раза пролетел от западной точки Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья до Сочи.

Полет осуществлялся на высоте более 15 тысяч метров и скорости около 600 км в час. Сообщается, что такой беспилотник мог наблюдать за всей территорией Крыма.

С начала года американские беспилотники совершили не менее 11 полетов у линии разграничения на Донбассе и у побережья Крыма.

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