Война закончится быстрее, чем ожидают. Бернар-Анри Леви — о своем фильме, российской агрессии и о президенте Зеленском 23 августа, 07:45 Эксклюзив НВ Громкий голос: на протяжении многих лет французский философ и драматург Бернар-Анри Леви остается одним из самых заметных друзей Украине в Европе. (Фото:JB Autissier / Panoramic via Reuters)

Бернар-Анри Леви, французский философ, собственными глазами видевший войну в Украине и снявший о ней документальное кино, рассказывает об увиденном, восхищается президентом Зеленским и объясняет, какой французы видят развязанную Россией войну

Осенью этого года известный французский философ, режиссер и драматург Бернар-Анри Леви представит миру свой новый фильм Почему Украина (Pourquoi l’Ukraine), посвященный восьми годам украинской независимости — от Революции Достоинства до масштабного вторжения российской армии в Украину.

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В фильм вошли как кадры хроники, которую Леви снимал во время Майдана в 2014 году, так и события, которые он зафиксировал на пленку в течение последних месяцев — оборону на подступах к Николаеву, последствия массовых убийств и преступлений против человечества в Буче, отпор в Киеве и сопротивление Одессы.

Этот фильм — не первый в опыте Леви. Драматург и философ увидел и запечатлел многие войны мира. Он побывал в Афганистане, Сирии и Ираке, был свидетелем войн на Балканах, однако именно к Украине испытывает наибольший пиетет. Леви уверяет, что в Украине сегодня решается будущее Европы и всей европейской цивилизации, а также призывает мир остановить Россию и лично Владимира Путина.

Леви дал интервью НВ.

— Что мотивировало вас снять этот фильм и о чем вы хотите рассказать в нем?

— Мотивацией стало то, что сегодня президент РФ Владимир Путин стал для меня олицетворением современного фашизма, который важно и нужно побороть. То, что я пишу и снимаю — это мой способ с ним бороться, поскольку, на мой взгляд, Путин представляет опасность не только для Украины, но и для цивилизации в целом.

— Вы побывали во многих войнах мира, в чем война в Украине другая? Как она видится вам после Сирии или Афганистана?

— Как дикая жестокость и одновременно поражает контраст между ужасным варварством и модерном этой войны. Жестокость и дегуманизацию я наблюдал и раньше: в Дарфуре, в Афганистане или в Бангладеш, когда я был еще 20-летним юношей. Но такой жестокости одновременно с высокой технологичностью вооружения я никогда не видел в своей жизни. Супер-технологическое оружие сегодня служит наиболее архаическому и преступному режиму. Поэтому мы наблюдаем трагедии Бучи, Мариуполя, Еленовки. В этом особенность войны в Украине.

— В фильме вы пытаетесь объяснить Украину и украинцев французам, используя понятные аналогии Французской революции, сравниваете Тараса Шевченко и Виктора Гюго. Насколько дух и история украинской и французской наций, по вашему мнению, схожи?

— В истории Украины я вижу параллели с нашей французской историей, с ее двумя важнейшими событиями — Французской революцией и Французским сопротивлением времен Второй мировой войны. В 2014 году украинцы совершили свою Революцию Достоинства, а сегодня противостоят и сопротивляются уже российскому фашизму. Я очень хочу, чтобы французы поняли, насколько схож сегодня дух украинцев с духом французов в те времена. Но мой фильм шире, я хочу показать дух украинцев другим европейцам, американцам, фильм также будет переведен на английский язык.

Совпадений, на самом деле еще больше. Во второй части фильма мы много общались и снимали батальон, дислоцированный в Гуляйполе, его солдаты стали героями нашего фильма. Недавно я узнал, что батальон решил сменить свое название и называться батальон Шарля де Голля. И для меня это свидетельство того, что параллели, которые я провожу в фильме, действительно работают.

— Долгое время масштабные военные конфликты, такие как в Афганистане, Ираке или Сирии, воспринимались рядовым европейцем как нечто далекое. Не постигнет ли подобная судьба войну в Украине? Насколько французы, жители других стран Европы понимают, что эта война очень близка к ним, и от ее результата зависит и их собственное благополучие?

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