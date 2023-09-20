Солдаты оказали мне честь. Бернар-Анри Леви — о том, что видел во время боев за Клещеевку, позиции, названной его именем, и своем кино 20 сентября, 16:30 NV Премиум Большую часть лета французский писатель и философ Бернар-Анри Леви провел на украинских фронтах, где снимал свой очередной фильм о русско-украинской войне. (Фото:Marc ROUSSEL)

Бернар-Анри Леви, французский философ, писатель и автор документальных фильмов о войне в Украине, поделился с NV впечатлениями от увиденного на Северном, Южном и Восточном фронтах и размышлениями об исходе войны.

В недавно освобожденной Клещеевке, в районе которой до сих пор идут ожесточенные бои, две боевые позиции получили именные названия — одну назвали в честь президента Франции Эммануэля Макрона, другую — в честь французского философа, писателя и режиссера Бернара-Анри Леви.

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Такое посвящение руководитель пресс-группы оперативно-тактической группировки Соледар полковник Влад Волошин назвал проявлением благодарности французскому народу и его отдельным личностям за помощь украинцам в сверхтяжелые времена войны.

«Могу сказать, что это были одни из самых сложных позиций в Клещеевке, — рассказывает Волошин, — Фактически с этих точек, когда мы их взяли под свой контроль и оборудовали там огневые позиции, потом шло выдвижение на дальнейшие штурмы. Они находятся в средней части села: ближе к северной окраине в направлении Бахмута расположена позиция Леви, а в 200 метрах от нее — позиция Макрон. Там было очень опасно, по этим позициям постоянно прилетало. Россияне, понимавшие их важность, очень жестоко их обстреливали. Но украинские бойцы держались на них. В Клещеевке это называлось быть «на французах».

Леви почти все лето провел на позициях украинских военных как на Бахмутском направлении, так и на Юге страны. Находясь «на нуле», он фиксировал все происходящее для своего нового документального фильма о войне в Украине. Воспользовавшись случаем, NV поговорил с французским философом об увиденном под Клещеевкой, его новом фильме и месседже, который он стремится донести миру об Украине.

-Военные назвали в вашу честь позицию, потому что, по их словам, вы много для них сделали. Как именно вы им помогли?