«Мало кто его помнит». Зеленский отреагировал на высказывания Берлускони о Путине и войне 27 октября, 16:18 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявления экс-премьера Италии и лидера партии Forza Italia (Вперед, Италия) Сильвио Берлускони о полномасштабной войне России против Украины и диктаторе Владимире Путине.

В интервью итальянской газете Corriere della Sera, опубликованном в четверг, 27 октября, Зеленский отметил, что Берлускони использует те же слова и нарративы, что и глава российского режима.



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«Я не видел его личного мнения, понимаете? Или общества, которое поддерживало его мнение. Я видел мнение Путина. Ему просто дали какие-то слова, и это не его собственные слова. Если бы это были его слова, я бы испугался», — сказал он.

Президент также обратил внимание, что партию Берлускони на последних парламентских выборах поддержали около 8%.

«Поддержка небольшая. Думаю, он использовал мою фамилию, потому что без этого и без упоминания Украины он получил бы еще меньше процентов. Мне кажется, немного людей его помнят — я так думаю. Я знаю, что ему почти 90 лет, и желаю ему здоровья», — добавил Зеленский.



По данным итальянских СМИ, Сильвио Берлускони на закрытой встрече Forza Italia утверждал, что «восстановил отношения» с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как тот прислал ему на день рождения ящик водки.

«Я немного восстановил связь с Владимиром Путиным, на самом деле довольно сильно. На мой день рождения он отправил мне 20 бутылок водки и очень милое письмо, и я ответил бутылками Ламбруско и таким же милым письмом. Он назвал меня первым из его пяти настоящих друзей», — заявил Берлускони, сообщило издание LaPresse.

На аудиозаписи, также опубликованной изданием, Берлускони обвинял в начале войны России против Украины Владимира Зеленского, который, по его словам, «утроил атаки» на террористические организации «Л/ДНР», а также утверждал о «безумном давлении» на Путина, которое якобы подтолкнуло его начать полномасштабное вторжение.