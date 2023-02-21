Зеленский ответил на заявления Берлускони: Слава богу, что его партнер из РФ не заехал к нему во двор на танке 21 февраля, 22:07 Владимир Зеленский во время брифинга с Джорджей Мелони 21 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 21 февраля, прокомментировал пророссийские высказывания бывшего премьер-министра Италии и лидера партии Forza Italia Сильвио Берлускони. Свое мнение он высказал на пресс-конференции с премьером Италии Джорджей Мелони.

Берлускони ранее заявил, что на месте нынешнего руководства Италии «никогда бы не пошел» говорить с Зеленским, повторил фейки российской пропаганды и сообщил, что «если бы Зеленский прекратил нападение на „Л/ДНР“, война бы не началась».



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В МИД Украины его обвинения назвали бессмысленными, «попыткой показать свою лояльность» и «поцеловать руки, которые по локте в крови [диктатора Владимира Путина]».

После вопроса журналистки о словах Берлускони Зеленский отметил, что главное — отношение итальянского общества, которое поддерживает Украину.

«Дом господина Берлускони, мне кажется, никогда не бомбили ракетами каждый день. И слава богу, что к нему во двор на танке не заехал его партнер из РФ, не уничтожил его родных и близких. Я думаю, господин Берлускони из-за блэкаута не просыпался в три часа ночи и не начинал стирать одежду, готовить на два дня вперед своим детям, потому что в следующие два-три дня может просто не быть света из-за такой „большой любви братского русского народа“», — сказал президент Украины.

Он добавил, что желает мира каждой итальянской семье и хочет, чтобы никому не довелось пережить то, что переживают украинцы.

«Чтобы до конца формировать свое мнение, мне кажется, нужно сюда приехать и увидеть своими глазами, что происходит. И тогда, если человек… приедет и увидит, что здесь произошло, какие кровавые следы оставила „братская“ РФ, тогда мы будем общаться на одном уровне», — также отметил Зеленский.



Премьер Италии Джорджа Мелони, которая 21 февраля посетила Украину, подчеркнула, что ее правительство продолжит предоставлять Украине все виды поддержки. Она также заявила, что военная помощь Украине приближает мир, а этот мир должен быть справедливым для Украины.