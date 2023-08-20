«Претендент в министры обороны». Почему «шеймят и булят» Берлинскую из-за российского удара по Чернигову — Давыдюк 20 августа, 11:49 NV Премиум Мария Берлинская — кандидат на должность министра обороны Украины, — Давыдюк (Фото:Мария Берлинская / Facebook)

Политолог Николай Давыдюк в эфире Radio NV прокомментировал предположение о том, что удар по драмтеатру в Чернигове «навели», чтобы «утопить» соорганизатора выставки дронов Марию Берлинскую.

«Версия [конспирологическая]. Я ее тоже от многих слышал лично, в сети это видел. У меня нет фактов, чтобы это подтвердить или опровергнуть», — отметил Давыдюк.

Однако добавил, что кандидатуру Берлинской рассматривали на должность, которую сейчас занимает Алексей Резников — министр обороны Украины. Слухи о его отставке время от времени возникают после ряда коррупционных скандалов в Минобороны — с начала 2023 года.

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«Можем говорить, что до уничтожения людей на этой выставке или вокруг этой выставки дронов, она(Берлинская — ред.) рассматривалась как один из претендентов в министры обороны. А сегодня она человек, которого больше всего шеймят и булят. Если информационно анализировать постфактум, то эти ракетные взрывы вместе с ИПСО могут сработать», — отметил Давыдюк.

В результате ракетного удара России по городскому драмтеатру Чернигова 19 августа семь человек погибли, а по меньшей мере 148 человек были ранены.

После российской террористической атаки ряд пользователей соцсетей раскритиковали организаторов выставки дронов, которая в то время проходила в здании драмтеатра, заявив, что они подвергли людей опасности, устроив такое мероприятие неподалеку от границы с Россией.

Главным объектом критики стала именно Берлинская. В то же время многие известные украинцы поддержали ее, подчеркнув, что в атаке виновата именно Россия.