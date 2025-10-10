Свириденко внесла в парламент представление о назначении Бережной вице-премьером по гуманитарной политике

Премьер Юлия Свириденко в пятницу, 10 октября, внесла в Верховную Раду представление о назначении Татьяны Бережной вице-премьером по гуманитарной политике — министром культуры Украины.

Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

«По предложению депутатской фракции политической партии Слуга народа, которая имеет права коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины девятого созыва, премьер-министром Украины Юлией Свириденко внесено представление о назначении Татьяны Бережной вице-премьер-министром по гуманитарной политике Украины — министром культуры Украины», — говорит Стефанчук.

Представление о назначении Татьяны Бережной вицепремьером по гуманитарной политике / Фото: Руслан Стефанчук/Facebook

Он добавил, что Рада в установленном порядке рассмотрит это представление.

8 октября фракция Слуга народа поддержала кандидатуру Татьяны Бережной на должность вице-премьера по гуманитарной политике — министра культуры Украины.

Предварительно о возможном назначении NV рассказали два парламентских источника.

Кто такая Татьяна Бережная — краткая биография

Татьяна Бережная (девичья фамилия Мацюк) родилась 9 января 1989 года в городе Рогатин (Ивано-Франковская область).

Получила высшее образование в Национальном университете Киево-Могилянская академия. Получила степень бакалавра по направлению подготовки Право и степень магистра по специальности Правоведение.

С 2011 года работала в Адвокатском объединении Юридическая фирма Василий Кисиль и Партнеры. В 2017 году получила свидетельство на право занятия адвокатской деятельностью.

Получила ряд наград за свою профессиональную деятельность.

В 2017—2021 годах включена Международным юридическим справочником Chambers Europe в перечень рекомендованных юристов Украины в сфере налогообложения, в частности в налоговых спорах.

В 2018—2021 годах получила награду Международного рейтинга Legal 500 в сфере налогообложения.

С 17 июня 2022-го работала в должности заместителя министра экономики Украины.

28 июля 2025 года Кабмин назначил Татьяну Бережную временно исполняющей обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций.