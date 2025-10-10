Свириденко внесла в парламент представление о назначении Бережной вице-премьером по гуманитарной политике
Премьер Юлия Свириденко (Фото: Юлия Свириденко / Facebook)
Премьер Юлия Свириденко в пятницу, 10 октября, внесла в Верховную Раду представление о назначении Татьяны Бережной вице-премьером по гуманитарной политике — министром культуры Украины.
Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.
«По предложению депутатской фракции политической партии Слуга народа, которая имеет права коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины девятого созыва, премьер-министром Украины Юлией Свириденко внесено представление о назначении Татьяны Бережной вице-премьер-министром по гуманитарной политике Украины — министром культуры Украины», — говорит Стефанчук.
Он добавил, что Рада в установленном порядке рассмотрит это представление.
8 октября фракция Слуга народа поддержала кандидатуру Татьяны Бережной на должность вице-премьера по гуманитарной политике — министра культуры Украины.
Предварительно о возможном назначении NV рассказали два парламентских источника.
Кто такая Татьяна Бережная — краткая биография
Татьяна Бережная (девичья фамилия Мацюк) родилась 9 января 1989 года в городе Рогатин (Ивано-Франковская область).
Получила высшее образование в Национальном университете Киево-Могилянская академия. Получила степень бакалавра по направлению подготовки Право и степень магистра по специальности Правоведение.
С 2011 года работала в Адвокатском объединении Юридическая фирма Василий Кисиль и Партнеры. В 2017 году получила свидетельство на право занятия адвокатской деятельностью.
Получила ряд наград за свою профессиональную деятельность.
В 2017—2021 годах включена Международным юридическим справочником Chambers Europe в перечень рекомендованных юристов Украины в сфере налогообложения, в частности в налоговых спорах.
В 2018—2021 годах получила награду Международного рейтинга Legal 500 в сфере налогообложения.
С 17 июня 2022-го работала в должности заместителя министра экономики Украины.
28 июля 2025 года Кабмин назначил Татьяну Бережную временно исполняющей обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций.