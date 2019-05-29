Березенко возглавит штаб партии Порошенко — СМИ
Главой предвыборного штаба партии Петра Порошенко Европейская солидарность станет народный депутат Сергей Березенко, сообщает theБабель.
Сам Березенко на вопрос о работе на выборах не ответил.
По информации издания, технологом кампании останется Игорь Грынив. Источники говорят, что некоторые члены партии стали «токсичными» и это привело к потере симпатий сторонников Порошенко.
Среди таких персоналий называют бизнес-партнера экс-президента Игоря Гладковского и Игоря Кононенко, а также народных депутатов Александра Грановского и Сергея Березенко.
Один из источников theБабеля рассказал, что убрать их из списка партии хотели бы и некоторые члены команды Порошенко.
Собеседники theБабеля уточнили, что Кононенко и Грановский, скорее всего, будут баллотироваться по мажоритарным округам и не под брендом Европейской Солидарности.
Ранее в СМИ появилась информация, что партия УДАР и глава Верховной Рады Андрей Парубий могут пойти на парламентские выборы в составе политсилы Петра Порошенко Европейская солидарность.
Напомним, что партия экс-президента Петра Порошенко Европейская солидарность планирует в четверг, 6 июня провести съезд, на котором примет решение по выдвижению кандидатов на парламентских выборах.