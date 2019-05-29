Березенко возглавит штаб партии Порошенко — СМИ Вчера, 19:32 Цей матеріал також доступний українською Сергей Березенко via Facebook Сергей Березенко Сергей Березенко via Facebook

Главой предвыборного штаба партии Петра Порошенко Европейская солидарность станет народный депутат Сергей Березенко, сообщает theБабель.

Сам Березенко на вопрос о работе на выборах не ответил.

По информации издания, технологом кампании останется Игорь Грынив. Источники говорят, что некоторые члены партии стали «токсичными» и это привело к потере симпатий сторонников Порошенко.

Среди таких персоналий называют бизнес-партнера экс-президента Игоря Гладковского и Игоря Кононенко, а также народных депутатов Александра Грановского и Сергея Березенко.

Один из источников theБабеля рассказал, что убрать их из списка партии хотели бы и некоторые члены команды Порошенко.

Собеседники theБабеля уточнили, что Кононенко и Грановский, скорее всего, будут баллотироваться по мажоритарным округам и не под брендом Европейской Солидарности.

Ранее в СМИ появилась информация, что партия УДАР и глава Верховной Рады Андрей Парубий могут пойти на парламентские выборы в составе политсилы Петра Порошенко Европейская солидарность.

Напомним, что партия экс-президента Петра Порошенко Европейская солидарность планирует в четверг, 6 июня провести съезд, на котором примет решение по выдвижению кандидатов на парламентских выборах.