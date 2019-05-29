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Березенко возглавит штаб партии Порошенко — СМИ

Вчера, 19:32
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Березенко возглавит штаб партии Порошенко — СМИ - фото

Сергей Березенко via Facebook

Сергей Березенко

Главой предвыборного штаба партии Петра Порошенко Европейская солидарность станет народный депутат Сергей Березенко, сообщает theБабель.

Сам Березенко на вопрос о работе на выборах не ответил.

По информации издания, технологом кампании останется Игорь Грынив. Источники говорят, что некоторые члены партии стали «токсичными» и это привело к потере симпатий сторонников Порошенко.

Среди таких персоналий называют бизнес-партнера экс-президента Игоря Гладковского и Игоря Кононенко, а также народных депутатов Александра Грановского и Сергея Березенко.

Один из источников theБабеля рассказал, что убрать их из списка партии хотели бы и некоторые члены команды Порошенко.

Собеседники theБабеля уточнили, что Кононенко и Грановский, скорее всего, будут баллотироваться по мажоритарным округам и не под брендом Европейской Солидарности.

Ранее в СМИ появилась информация, что партия УДАР и глава Верховной Рады Андрей Парубий могут пойти на парламентские выборы в составе политсилы Петра Порошенко Европейская солидарность.

Напомним, что партия экс-президента Петра Порошенко Европейская солидарность планирует в четверг, 6 июня провести съезд, на котором примет решение по выдвижению кандидатов на парламентских выборах.

Спецтема   Выборы в Раду

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