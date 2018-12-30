Береза сообщил дату следующего заседания временной следственной комиссии по делу Гандзюк Сегодня, 13:35 127 Цей матеріал також доступний українською Борислав Береза Borislav Bereza/Facebook

Следующее заседание временной следственной комиссии (ВСК) Верховной рады по расследованию нападений на активистов состоится 4 января, рассказал председатель ВСК, депутат Борислав Береза в комментарии РБК-Украина.

Он также отметил, что пока не имеет информации об установлении следствием заказчиков в деле о нападении на активистку Екатерину Гандзюк.

"Если следствием будут выявлены все, кто заказал Екатерину Гандзюк и фактически следствие сможет поставить точку в этом вопросе – это будет очень хорошо. Но пока у меня нет информации, я не буду комментировать", – добавил он.

Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что знает фамилию человека, который заказал нападение на сотрудницу мэрии Херсона Екатерину Гандзюк.

Напомним, нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля. Неизвестный облил девушку серной кислотой, в результате чего она получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Гандзюк умерла в больнице 4 ноября. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с поражением 30-39% тела; нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.