Фоззи
Побег из Даннемора – welcome 2 reality
Павел Баев
Сирия раскачивает Россию
Владимир Фесенко
Жить по-новому. Главная проблема Порошенко
Ричард Хаас
Афганские мучения американцев
Спецтема: Выборы президента Украины

Береза об угрозах Кадырова: Максимум, что могут сделать, – убить

Вчера, 18:48
2932
Цей матеріал також доступний українською

Новое Время

Борислав Береза

Народный депутат Украины Борислав Береза не будет нанимать персональную охрану из-за угроз со стороны главы Чеченской Республики РФ Рамзана Кадырова.

Об этом он заявил в эфире Радио НВ.

По его словам, о его безопасности должно заботиться государство и СБУ.

"Кто такой Рамзан Кадыров? Это руководитель Чечни в России, это человек, который ужасает россиян, и они его боятся. Я хотел бы, чтобы Кадыров занимался своим делом дальше: ужасал россиян, чтобы они ему списывали 9 миллиардов рублей за газ, чтобы он рассказывал, как резал русских в 16-летнем возрасте. Пусть он занимается Россией и не лезет в Украину", – заявил Береза.

Он также добавил, что понимает, что Рамзан Кадыров может привлечь наемников, однако если украинское государство считает, что должно предоставить нардепу защиту, оно его предоставит.

"Если вы хотите спросить, боюсь ли я его. Нет, не боюсь. Максимум, что могут сделать, – это убить. Это максимум. Я не хвастаюсь, я говорю как есть", – подчеркнул Береза.

По его словам, он живет в таком режиме уже четыре года, когда в 2014 году была угроза убийства со стороны наемников из Донецка и Луганске.

Напомним, 25 января в кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы нардеп Борислав Береза прекратил провокацию кремлевской пропагандистки Ольги Скабеевой.

Вскоре после этого глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал у себя в Telegram угрозу в адрес Березы.

Нардеп прокомментировал угрозы Кадырова словами о том, что ему не за что извиняться и о своей безопасности он не переживает.

Теги:   Рамзан Кадыров Борислав Береза Радио НВ

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Вчера, 17:40

article_img
Супрун выступила за легализацию марихуаны в медицинских целях
Геополитика

Вчера, 16:40

article_img
Путин заявил о готовности России "защищать" верующих в Украине
Геополитика

Вчера, 21:12

article_img
Евросоюз призвал Россию предоставить медицинскую помощь Грибу и Бекирову

Выбор редакции

События

Вчера, 13:43

article_img
Прогресс или опасность. Как бюрократия в Украине будет приобретать электронную форму
IT-индустрия

Вчера, 12:30

article_img
Netflix должен умереть. Apple будет выпускать свои фильмы и сериалы
Геополитика

Вчера, 16:40

article_img
Путин заявил о готовности России "защищать" верующих в Украине

ТОП 3

Геополитика

30 января, 13:11

article_img
Грузинская церковь сделала официальное заявление по автокефалии ПЦУ
11924
Политика

Вчера, 12:38

article_img
Кто такой господин Петровский. История восхождения самого закрытого бизнесмена Днепра
9722
Шоу-Бизнес

Вчера, 08:34

article_img
"Я красивый, ко мне все тянутся". Как украинские деятели искусства поддерживают кандидатов в президенты
6906