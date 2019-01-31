Береза об угрозах Кадырова: Максимум, что могут сделать, – убить Вчера, 18:48 2932 Цей матеріал також доступний українською Новое Время Борислав Береза Новое Время

Народный депутат Украины Борислав Береза не будет нанимать персональную охрану из-за угроз со стороны главы Чеченской Республики РФ Рамзана Кадырова.

Об этом он заявил в эфире Радио НВ.

По его словам, о его безопасности должно заботиться государство и СБУ.

"Кто такой Рамзан Кадыров? Это руководитель Чечни в России, это человек, который ужасает россиян, и они его боятся. Я хотел бы, чтобы Кадыров занимался своим делом дальше: ужасал россиян, чтобы они ему списывали 9 миллиардов рублей за газ, чтобы он рассказывал, как резал русских в 16-летнем возрасте. Пусть он занимается Россией и не лезет в Украину", – заявил Береза.



Он также добавил, что понимает, что Рамзан Кадыров может привлечь наемников, однако если украинское государство считает, что должно предоставить нардепу защиту, оно его предоставит.

"Если вы хотите спросить, боюсь ли я его. Нет, не боюсь. Максимум, что могут сделать, – это убить. Это максимум. Я не хвастаюсь, я говорю как есть", – подчеркнул Береза.

По его словам, он живет в таком режиме уже четыре года, когда в 2014 году была угроза убийства со стороны наемников из Донецка и Луганске.

Напомним, 25 января в кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы нардеп Борислав Береза прекратил провокацию кремлевской пропагандистки Ольги Скабеевой.

Вскоре после этого глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал у себя в Telegram угрозу в адрес Березы.

Нардеп прокомментировал угрозы Кадырова словами о том, что ему не за что извиняться и о своей безопасности он не переживает.