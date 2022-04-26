Украина имеет полное право атаковать территорию РФ — министр обороны Великобритании

26 апреля, 10:28
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Бен Уоллес подчеркнул, что войну начала РФ, поэтому Украина имеет право на ответные удары (Фото:Jessica Taylor/REUTERS)

Бен Уоллес подчеркнул, что войну начала РФ, поэтому Украина имеет право на ответные удары (Фото:Jessica Taylor/REUTERS)

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Власти Великобритании поддержали право Украины на использование вооружений, поставленных ей странами Запада, для нанесения ударов непосредственно по территории России.

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Об этом в интервью Time Radio заявила глава британского Министерства обороны Бен Уоллес.

По его словам, атаки объектов в самой РФ со стороны ВСУ будут расценены Лондоном как вполне законный ответ на российскую военную агрессию.

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Уоллес подчеркнул, что именно Москва начала войну, и теперь Киев имеет полное право наносить удары по целям и маршрутам снабжения на российской территории.

https://twitter.com/LOS_Fisher/status/1518841547751628800
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Великобритания Российская агрессия Война России против Украины

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