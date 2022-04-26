Украина имеет полное право атаковать территорию РФ — министр обороны Великобритании
Бен Уоллес подчеркнул, что войну начала РФ, поэтому Украина имеет право на ответные удары (Фото:Jessica Taylor/REUTERS)
Власти Великобритании поддержали право Украины на использование вооружений, поставленных ей странами Запада, для нанесения ударов непосредственно по территории России.
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Об этом в интервью Time Radio заявила глава британского Министерства обороны Бен Уоллес.
По его словам, атаки объектов в самой РФ со стороны ВСУ будут расценены Лондоном как вполне законный ответ на российскую военную агрессию.
Уоллес подчеркнул, что именно Москва начала войну, и теперь Киев имеет полное право наносить удары по целям и маршрутам снабжения на российской территории.
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