Ходжес о поставках оружия Украине: Я бы не зацикливался на танках 21 января, 13:43 Генерал Бен Ходжес (Фото:US Army Europe/Wikipedia)

Высококомпетентный военный аналитик, генерал Бен Ходжес считает, что Украине не нужно слишком зацикливаться на вопросе предоставления танков Leopard 2, а фокусироваться на логистике, квалификации и обучении военнослужащих.

Об этом он сказал в интервью NV.

По словам Ходжеса, нет какой-то одной системы оружия, которая в этой войне станет «серебряной пулей».

«Танки эффективны только тогда, когда они сопровождаются поддержкой боевых машин пехоты, таких как Bradley или Marder, и самоходной артиллерией. Это называется армейской группой, которая должна тренироваться вместе», — сказал он.

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Он считает, что танки Leopard являются хорошим оружием, и доставить их можно гораздо быстрее. Также он выразил надежду, что однажды и Abrams также будут предоставлены.

«Но я бы слишком не зацикливался на танках, я бы фокусировался на преимуществах. Потому что важно все — логистика, квалификация, обучение», — добавил Бен Ходжес.

Американский генерал считает, что украинцы — самые быстрые из всех «в освоении использования новых возможностей».

Участники Контактной группы по обороне Украины во время заседания в формате Рамштайн в пятницу, 20 января, не договорились о поставке ВСУ танков Leopard 2.

Ранее немецкое издание Süddeutsche Zeitung рассказало со ссылкой на свои источники, что канцлер Олаф Шольц во время встречи с главой Белого дома Джоном Байденом 18 января дал ему понять, что одобрит передачу Украине Leopard, если США поставят ей свои Abrams.

Инфографика: НВ