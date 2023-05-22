Атака на Белгородскую область. Почему россиянам в других регионах будет все равно даже на оккупацию ряда сел — отвечает Александр Мартыненко

22 мая, 19:15
NV Премиум
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Бойцы Русского добровольческого корпуса (Фото:Русский добровольческий корпус/Telegram)

Бойцы Русского добровольческого корпуса (Фото:Русский добровольческий корпус/Telegram)

Автор: Алексей Тарасов

Александр Мартыненко, генеральный директор Интерфакс-Украина, в эфире Radio NV рассказал, что пассивность российского общества дошла до той стадии, что жителям других регионов государства будет все равно даже на оккупацию ряда населенных пунктов у границы с Украиной.

 — Начну с самой горячей новости. Мы увидели, что два российских подразделения, которые воюют на стороне Украины, они утверждают, что они зашли в Белгородскую область. Речь идет о так называемом «Русский добровольческий корпус», также Легион «Свобода России». Они сейчас пишут о том, что освободили они населенный пункт Козинка в Белгородской области. По вашему мнению, насколько серьезно мы должны это воспринимать?

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— Вы знаете, мне кажется все же, что все, что происходит под Бахмутом, под Марьинкой и Авдеевкой, оно для нас значительно более серьезнее, чем это. Это скорее всего символическая такая акция. Я не знаю, насколько она далеко зайдет. Посмотрим. Но с точки зрения военной, я думаю, что мы понимаем прекрасно, что есть у нас Вооруженные силы Украины, которые в этом не участвуют в этой операции и которые собственно и являются фактором, который может влиять на будущее.

Теги:   Россия Украина Российско-украинская война Радио NV Война России против Украины

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