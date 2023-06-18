Требовали присоединения к Украине. Еще 100 лет назад в некоторых местностях Белгородщины и Воронежчины до 90% населения разговаривало на украинском 18 июня, 12:08 NV Премиум Карта Украинского государства по состоянию на июнь 1918 года (Фото:DR)

В 1918 году украиноязычное население России просило у Киева спасения от большевистских банд.

В конце мая 1918 года заканчивался первый месяц гетманства Павла Скоропадского, когда ему на стол попало Прошение. Под таким заголовком ясновельможному писали избранные руководители города Обоянь (ныне находится в Курской области РФ) — городской голова Николай Синьча, земельный голова Николай Яньшин, волостной староста Никифор Яковлев и глава городского старшинства Алексей Скрипченко.



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Они вчетвером приехали в Киев и просили: «Государственный Отец наш! Согласно картам Украины наш Обоянский уезд, как заселенный истинными украинцами и лежащий к югу от реки Сейм, по которой проходит на Курщине этнографическая граница между нами и москалями, должен быть присоединен к Материнскому Государству, под властную и искреннюю Руку Вашу».

Относительно карт обоянцы очевидно имели в виду географические и этнографические отчеты конца XIX века и всеобщую перепись населения 1897 года. В то время Обоянь, как и Белгород, что в 80 км к югу от нее, были уездными центрами Курской губернии, где тогда украинский язык считала родным немалая часть населения. В частности счетоводы зафиксировали такие цифры:

Торговая площадь в Обояне, конец ХІХ – начало ХХ в. / Фото: DR

в Белгородском уезде украинский называли родным языком 18.373 мужчин и 18.629 женщин;

в Грайворонском соответственно 52.337 и 52.169 из 177 тыс. общего населения уезда;

в Путивльском — 41.974 и 44.235;

в Корочанском — 26.684 и 27.874;

в Новооскольском — 40.921 и 39.593;

в Рыльском — 25.063 и 25.862;

в Суджанском — 36.285 и 35.726, в самой Судже перепись установила «4.546 малороссов и 2.765 великороссов», а в местечке Мирополье этого же уезда проживали 170 русских против 9.927 украинцев.

В нынешней Воронежской области три уезда были преимущественно украиноязычными:

в Богучарском украинцев — 81,8%, русских — 17,8%;

в Острогожском украинцев — 90,3%, русских — 8,4%;

в Валуйском украинцев — 51,1%, русские — 48,6%.