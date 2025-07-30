Шмыгаль заявил, что комиссия по отбору главы БЭБ должна подать других кандидатов на должность

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль рассказал, что не голосовал за победителя конкурса на должность директора БЭБ Александра Цивинского (Фото: Денис Шмыгаль via Telegram)

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что комиссия по отбору главы Бюро экономической безопасности (БЭБ) должна представить других кандидатов на эту должность.

Об этом он отметил в интервью BBC News Украина, опубликованном в среду, 30 июля.

«Как вариант, это один из вариантов. Повторно подать, одного или двух (кандидатов на должность председателя БЭБ — ред.). Там закон дает комиссии варианты, как действовать в таких случаях», — заявил Шмыгаль.

Он также отметил, что не голосовал за победителя конкурса на должность главы БЭБ Александра Цивинского. Свое решение министр обосновал вопросом национальной безопасности.

«Я заслушал данные, которые вызвали у меня предостережения, они касались вопросов национальной безопасности и, соответственно, я воздержался», — рассказал Шмыгаль.

Он также отметил, что не считает ситуацию с не назначением избранного председателя БЭБ нетипичной.

«Я бы не сказал, что это нетипичная ситуация. Это ситуация, когда коллегиальный орган рассматривает все факты, принимает их во внимание и выражает свое решение голосованием. Когда количества голосов недостаточно — тогда имеем соответствующий результат», — отметил Шмыгаль.

25 июня стало известно, что детектив НАБУ и соруководитель спецоперации Чистый город Александр Цивинский победил в открытом конкурсе на должность директора БЭБ.

Кандидатуру Цивинского поддержали три представителя международных организаций, которые входят в состав комиссии. Его соперники — детектив НАБУ Михаил Буртов и кандидат Олег Борисенко — получили голоса от правительственной части комиссии, однако этого было недостаточно для победы.

Александр Цивинский является руководителем третьего подразделения детективов Второго Главного подразделения НАБУ. Свою карьеру он начал в правоохранительных органах, а с момента создания НАБУ вошел в первую группу ведомства, которая состояла из 70 детективов. В своей анкете отмечал, что не имеет партийной принадлежности.

7 июля Кабмин отклонил решение Комиссии по отбору директора БЭБ о назначении на должность Цывинского и постановил повторно провести конкурс.

Тогда Цивинский попросил предоставить разъяснения относительно содержания оценок безопасности от СБУ, которые стали основанием для отклонения его кандидатуры Кабинетом министров.