Украина готовится ратифицировать соглашение с Турцией для строительства завода Bayraktar — Шмыгаль

19 июля, 21:23
Беспилотник Байрактар, на который собрали деньги в Литве и который решила подарить компания Baykar (Фото:Lithuanian Ministry of Defence/Handout via REUTERS)

Беспилотник Байрактар, на который собрали деньги в Литве и который решила подарить компания Baykar (Фото:Lithuanian Ministry of Defence/Handout via REUTERS)

Кабинет министров подготовил законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Турцией, который позволит построить завод по строительству и обслуживанию беспилотников Bayraktar на территории нашей страны.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина во вторник, 19 июля, сообщается на правительственном портале. По словам премьера, Верховная Рада получит законопроект уже во вторник.

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Украина и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиации и космоса 3 февраля 2022 года, когда турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган находился в Киеве с официальным визитом. Соглашение должно было расширить производство БПЛА компании Baykar в Украине.

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В конце июня министр обороны Алексей Резников рассказал, что у Украины есть большие планы по приобретению беспилотников Байрактар. По его словам, в ближайшее время почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении потребностей украинской армии.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Турция Верховная Рада Законопроект Кабинет министров Украины Беспилотник Беспилотники Украина-Турция Денис Шмыгаль Bayraktar TB2 Байрактар

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