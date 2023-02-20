Обсудили с Байденом, как сделать все для победы в этом году — Зеленский 20 февраля, 23:02 Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20 февраля 2023 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден обсудили, как в 2023 году сделать все для победы в развязанной Россией войне. Об этом глава украинского государства рассказал в вечернем обращении в понедельник, 20 февраля.

Подводя итоги визита Байдена в Киев, Зеленский отметил, что сейчас в Украине «решается судьба мирового порядка, основанного на правилах, человечности и предсказуемости».



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«Мы должны сделать все, чтобы именно в этом году можно было поставить точку в российской агрессии, дать свободу нашим сегодня еще оккупированным территориям и дать гарантии надежной безопасности как нашему государству, так и всем народам Европы, которые хотят жить свободно и в мире. Конкретные шаги для этого известны. Наши оборонные нужды для этого известны. Какие активные действия для этого нужны — действия, прежде всего, наших воинов на фронте — тоже хорошо известно нашим партнерам. Нужна только решительность», — сказал он.

Глава Белого дома 20 февраля продемонстрировал такую решительность, добавил Зеленский. Он поблагодарил коллегу за визит и переговоры, которые «фактически продолжили разговор, начатый в Вашингтоне во время визита [Зеленского] в декабре».

Президент Украины также рассказал, что Киев работает с союзниками над поставками дальнобойного оружия и других видов вооружения, «которых раньше не было в пакетах поддержки».

Джо Байден «покинул Вашингтон без предупреждения» и прибыл в Киев 20 февраля на поезде из Польши, сообщила NYT. Rolling Stone пишет, что Байдену предлагали встретиться с президентом Владимиром Зеленским в неизвестном месте на польско-украинской границе или во Львове.



Президент США объявил о предоставлении Украине дополнительной помощи на 460 млн долларов, анонсировал новые санкции против России и обсудил с Зеленским передачу Киеву дальнобойного оружия. После Украины американский президент направился в Польшу.



Байден шесть раз посещал Украину в качестве вице-президента США. Его последний визит в Киев прошел в январе 2017 года, за несколько дней до того, как он покинул этот пост. Это первый визит президента США в Украину после 2008 года, когда Киев посетил Джордж Буш — младший.

