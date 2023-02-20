Сегодняшний визит Байдена в Украину — самый важный за всю историю отношений — Зеленский
Владимир Зеленский и Джо Байден в Киеве, 20 февраля 2023 (Фото:Офис президента)
Сегодняшний визит президента США Джо Байдена в Киев является важнейшим в истории двусторонних отношений между странами, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с Байденом.
Об этом сообщает РБК-Украина.
«Этот первый за 15 лет визит президента США в Украину — самый важный за всю историю украинско-американских отношений. Именно в этот период, потому что этот период — самый сложный период, когда наше государство сражается за свою свободу и свободу всех европейцев, всех людей свободного мира», — сказал президент Украины.
По словам Зеленского, результаты его переговоров с Байденом будут ощутимы в укреплении обороны Украины.
«Обсудили также вопросы дальнобойного оружия и оружия, которое еще может поставляться в Украину», — высказался глава Украины, добавив, что «российские попытки реванша не будут иметь шанса».
В понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден прибыл в Киев, хотя его ждали в Польше. Это его первый визит в Украину после полномасштабного вторжения в РФ.
Байден провел встречу с Зеленским, после которой анонсировал предоставление дополнительной помощи Украине на 500 млн долларов. Она будет содержать больше военного оборудования, в том числе артиллерийские боеприпасы, переносные противотанковые комплексы Javelin и гаубицы.
Также глава США анонсировал новые санкции против России.