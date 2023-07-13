Байден убежден, что Путин не будет использовать ядерное оружие

13 июля, 20:18
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Джо Байден во время выступления в Вильнюсе (Фото:Белый дом/Youtube)

Джо Байден во время выступления в Вильнюсе (Фото:Белый дом/Youtube)

Президент США Джо Байден не считает, что российский диктатор Владимир Путин может применить ядерное оружие. Ранее он называл угрозу применения Россией этого оружия «реальной».

Об этом сообщает CNN.

«Я не думаю, что есть какая-то реальная перспектива — хотя как знать — того, что Путин применит ядерное оружие. Не только Запад, но и Китай, и остальной мир сказали: «Не делай этого», — сказал Байден.

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20 июня Байден называл «реальной» угрозу применения Путиным ядерного оружия.

В то же время в Вашингтоне утверждали, что не видят признаков того, что Москва готовится его применить.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что возможный подрыв россиянами оккупированной ими Запорожской АЭС, о чем в последние недели предупреждает украинская власть, будет считаться применением ядерного оружия.

По данным СМИ, глава Китая Си Цзиньпин во время визита в Москву в марте лично предостерег Путина от применения ядерного оружия против Украины.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Владимир Путин Ядерное оружие Российская агрессия Джо Байден

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