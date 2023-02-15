Байден посетит Украину, когда у него будет возможность — Зеленский 15 февраля, 16:14 Владимир Зеленский (Фото:Daina Le Lardic/European Union 2023/Handout via REUTERS)

Президент США Джо Байден может посетить Украину, когда у него будет возможность.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в среду, 15 февраля, во время совместного брифинга с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, передает Интерфакс-Украина.



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Глава государства напомнил, что Байдена приглашали в Украину.



«Когда у него будет возможность, думаю, он охотно посетит Украину. У нас сегодня есть разные средства для общения», — сказал Зеленский.

Ранее СМИ сообщили, что Джо Байден может встретиться с Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве или Жешуве. Визит Байдена в Польшу может состояться в конце февраля.



Президент Украины говорил, что не получал приглашения в Польшу для встречи с Байденом. Глава комитета иностранных дел Сейма Радослав Фогель также заявил, что не ожидает встречи Байдена, Зеленского и Дуды в Польше.

До этого представитель Белого дома Джон Кирби не исключил визит Байдена в Украину и заявил, что президент может сделать это «в подходящее время».