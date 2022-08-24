«Публичное оскопление Путина». Как действия ВСУ против объектов в оккупированном Крыму унижают РФ — Яковина 24 августа, 21:16 Эксклюзив НВ Взрывы в Майорском Джанкойском района Крыма, 16 августа (Фото:REUTERS)

Все более успешные действия Украины против объектов РФ в оккупированном Крыму работают на пользу не только в военном плане.

Как ВСУ совершают жесты публичного унижения российского диктатора рассказал в эфире Радио НВ международный обозреватель Иван Яковина.

На фронтах сейчас происходят очень важные события, за последнюю неделю в Крыму были постоянные прилеты, беспилотники прощупывали российскую противовоздушную оборону, как она работает. Тут же за всем происходящим внимательно следили американские и британские военные самолеты-разведчики и беспилотники, которые постоянно крутятся над Черным морем. Пусть военные эксперты меня поправят в этом смысле, но на мой дилетантский взгляд, все это выглядит как операция по глубокому вскрытию всей системы противовоздушной обороны Крыма. Одновременно с этим американцы уже не скрывают, что отправили в Украину ракеты HARM, противорадарные ракеты, предназначенные специально для уничтожения наземных комплексов ПВО.

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Я об этих HARM рассказывал, они способны лететь по радиоизлучению, и уничтожать именно наземные системы противовоздушной обороны. США кроме всего прочего уже открытым текстом разрешили применять эти ракеты против любых российских целей в Крыму, да и не только эти ракеты, вообще все. Крым, сказали американцы, — это территория Украины, применяйте такое оружие, какое захотите, мы не против. При этом раньше американцы намекали, что, наверное, не стоит этого делать.

Так вот когда Украина выяснит, где какие российские системы ПВО стоят в Крыму, как они работают, то я думаю, что во все эти системы ПВО прилетят противорадарные ракеты HARM. Когда полуостров полностью будет отключен от ПВО, туда уже полетят какие-то более серьезные ракеты, может быть Harpoon или ATACMS.

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