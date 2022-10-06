«Еще предстоит рассмотреть». Байден допустил встречу с Путиным на саммите G20

6 октября, 22:49
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Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Президент США Джо Байден не исключает возможности встречи c российским диктатором Владимиром Путиным во время ноябрьского саммита G20.

Об этом пишет пресс-служба Белого дома.

Отвечая на вопрос журналистов состоится ли встреча Байдена и Путина он сказал: «это еще предстоит рассмотреть».

18 августа президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что ожидает, что Путин примет участие в саммите Большой двадцатки, который состоится на Бали в ноябре этого года.

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27 апреля Видодо во время телефонного разговора пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите G20, а 29 апреля связался с Путиным, который во время разговора подтвердил, что принял приглашение на саммит. Президент Индонезии утверждает, что принимающая сторона в этом году «хочет объединить G20» и «не допустить раскола».

Зеленский заявлял, что его участие в саммите будет зависеть от ситуации на фронте и состава участников.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Джо Байден G20

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