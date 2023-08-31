«Бавовна» в России дает украинцам чувство справедливости — Зеленский

31 августа, 21:24
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Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что случаи «бавовны» на территории России дают украинцам ощущение справедливости.

«Ежедневно есть новости об очередной бавовне где-то там, на территории агрессора. Разные случаи. Иногда они очень громкие, иногда менее громкие. Но все они дают чуть большее ощущение справедливости», — сообщается в Facebook президента.

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Зеленский добавил, что война с ее последствиями возвращается обратно к агрессору.

«И когда веточки хлопка стоят здесь, в Киеве, в крымскотатарских кафе, это символизирует как раз такое удовольствие от ощущения справедливости», — отметил украинский лидер.

В четверг, 31 августа, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уничтожен беспилотник, который летел в направлении Москвы.

В ночь на 30 августа в Пскове на территории России прогремели взрывы в районе аэропорта. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, уничтожены четыре военно-транспортных самолета Ил-76.

В общем беспилотники атаковали шесть областей РФ. Кроме Псковской, это Брянская, Орловская, Рязанская, Калужская и Московская. Местные власти везде заявили об «отражении атак», об ударе по Пскову Минобороны РФ вообще не упомянуло.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Владимир Зеленский Взрыв Война России против Украины

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