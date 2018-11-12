12 ноября 2018, понедельник

Батькивщина потратила рекордную сумму в 100 млн гривен на рекламу Нового курса – КИУ

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Тимошенко презентовала свой Новый курс в июне

Тимошенко презентовала свой Новый курс в июне

ВО Батькивщина потратила на рекламу своей политической программы Новый курс около 100 млн гривен, заявили в Комитете избирателей Украины со ссылкой на данные финансовых отчетов партии за II и III кварталы 2018 года.

"В апреле-июне партия потратила на пропагандистскую деятельность 24,8 млн грн, в июле-сентябре - 73 млн. Именно в летний период началась активная реклама Нового курса, поэтому логично ожидать, что абсолютное большинство денег было потрачено на эти цели", - подчеркнули в организации.

Активисты добавили, что такие расходы стали рекордными для партии. Для сравнения: за весь 2016 партия потратила только 19 млн грн, а за 2017 - 30 млн.

В КИУ также рассказали, что по данным последнего финансового отчета, обнародованного 9 ноября, в июле-сентябре Батькивщина потратила 53 млн грн на рекламу по телевидению и 19 млн грн - на наружную рекламу.

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Отмечается, что партия потратила на рекламу Нового курса деньги, полученные в качестве взносов в пользу партии. В июле-сентябре физические лица предоставили партии денежных взносов на 71 млн. грн., а юридические лица - на 4 млн.

"Значительная часть взносов граждан были одинаковыми по размеру. Так, физические лица 336 раз делали взносы для партии на сумму 148 тыс. грн. Интересно, что подобная ситуация уже имела место раньше - на парламентских выборах 2014 года. Тогда часть избирателей так же массово перечисляли партии деньги размером в 149 тыс. грн", - сказали в КИУ.

По словам активистов, такие суммы нельзя назвать случайными, так как размер взносов, не превышающий 150 тыс.грн, не подлежит специальной финансовой проверке.

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