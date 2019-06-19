Батькивщина. Партийные списки, кандидаты, прогноз на парламентские выборы Сегодня, 07:46 Цей матеріал також доступний українською Юлія Тимошенко via Facebook Тимошенко перед досрочными выборами объединилась с Валентином Наливайченко и Сергеем Тарутой Юлія Тимошенко via Facebook

НВ рассказывает о партиях, которые принимают участие в досрочных выборах в Верховную Раду. По данным последних соцопросов, партия Батькивщина Юлии Тимошенко на третьем-четвертом месте, ее рейтинг оценивают в 7,2−8,7%.



История партии

В 1995 году по инициативе социалистов, коммунистов и других партий в Днепропетровской области была основана Всеукраинская гражданская организация Союз миролюбивых сил Батькивщина. Организацию возглавил ректор Днепропетровского национального университета им. Олеся Гончара Владимир Присняков. В 1990-х конгрессы Батькивщины посещали лидеры социалистов Александр Мороз и Наталия Витренко. К концу 1990-х деятельность Батькивщины почти прекратилась. 9 июля 1999 года состоялась последняя конференция организации, которая переросла в учредительный съезд партии. 16 сентября 1999 года Батькивщина была зарегистрирована Минюстом как партия. 18 декабря 1999 года ее главой избрали Юлию Тимошенко.



В 2002 году Батькивщина стала основой Блока Юлии Тимошенко. БЮТ занял четвертое место, получив 7,24% голосов и 22 мандата в Раде. В 2004 году Батькивщина принимала участие в Оранжевой революции. После инаугурации президента Виктора Ющенко Тимошенко первый раз стала премьер-министром.

На парламентских выборах в 2006 (22,29%, 129 мандатов) и досрочных парламентских выборах в 2007 году (30,71% голосов, 156 мандатов) позиции БЮТ в Раде укрепились.

В 2012 году в выборах участвовала Объединенная оппозиция Батькивщина, которую возглавлял Арсений Яценюк, так как Тимошенко находилась в Качановской колонии. Кроме Батькивщины, в объединение вошли Фронт змін, партия Реформы и порядок, Народный рух Украины, За Украину!, Народная самооборона, Гражданская позиция, Социально-христианская партия и Меджлис крымскотатарского народа. Объединенная оппозиция Батькивщина получила 62 места (22,55% голосов) по пропорциональной системе и еще 39 в мажоритарных округах. Лидером фракции стал Яценюк.

В 2014 году часть Объединенной оппозиции Батькивщина, в частности Арсений Яценюк, Александр Турчинов, Арсен Аваков, Людмила Денисова, вышли из нее и создали партию Народный фронт. Первое место в своем списке Батькивщина отдала на тот момент незаконно удерживаемой в России Надежде Савченко. В итоге на выборах Батькивщина набрала 5,68% голосов и получила 17 мест по партийным спискам и еще два в мажоритарных округах. В 2016 году, после промежуточных выборов в мажоритарных округах, к фракции присоединились еще два депутата. 16 декабря 2016 года из фракции Батькивщины исключили депутата Надежду Савченко.

Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко принимала участие в президентских выборах в 2010 году, набрав в первом туре 25,05% голосов, а во втором — 45,47%. Выборы выиграл Виктор Янукович, Тимошенко заявляла, что выборы сфальсифицированы.

На президентских выборах в 2014 году Тимошенко заняла второе место, получив 12,81% голосов избирателей.

В первом туре президентских выборов в 2019 году Тимошенко заняла третье место, набрав 13,4% голосов, и не прошла во второй тур.

Что обещает Батькивщина

В программе, обнародованной на ее сайте, Батькивщина обещает:

Война и отношения с Россией:

— Переговоры с Россией с участием западных стран исключительно с позиции силы;



— Противодействие российской агрессии в международных организациях и судах;

— Отменить законы о «сдаче территории Донбасса и амнистии террористов»;

— Ввести военное положение на оккупированных территориях;

— Добиться признания России спонсором терроризма, а «Л/ДНР» террористическими организациями на международном уровне;

— Обязать Россию компенсировать убытки от оккупации украинских территорий через международные суды;

— Привлечь к уголовной ответственности, в том числе за госизмену, тех генералов, «которые бросают наших солдат, офицеров и добровольцев на смерть, подобно Иловайскому котлу и другим ловушкам»;

— Обнаружить и ликвидировать «пятую колонну Кремля в украинской власти и украинской армии»;

Система госуправления:

— Настоящую и бескомпромиссную люстрацию;

— Закон о проведении выборов в Раду по пропорциональной системе с открытыми списками;

— Добиться, чтобы чиновники и депутаты декларировали не только доходы, но и расходы;

— Инициировать принятие закона, согласно которому каждый чиновник и его семья будут обязаны «доказать легитимность происхождения» своего имущества;

— Предоставить Антикоррупционному бюро право на провокацию взятки и проверку подозреваемых в коррупции на детекторе лжи;

— Существенное сокращение количества сотрудников госорганов;

— Сделать возможным отзыв народного депутата и принять закон о процедуре импичмента президента;

— Разрешить квалификационно-дисциплинарным комиссиям судей привлекать судей к уголовной ответственности и увольнять их;

— Суды присяжных, избрание судей местных судов народом;

— Ликвидировать районные и областные госадминистрации;

— Предоставить право областным и районным советам формировать собственные исполнительные комитеты и муниципальную милицию;

— Все средства от налога на доходы физических лиц, экологического и единого налога, налога на землю и от ее аренды должны оставаться на местах;

— Сохранение украинского языка как единственного государственного на всей территории Украины;



Экономика:

— Заявительный принцип открытия собственного дела;

— Радикальное сокращение количества налогов для малого и среднего бизнеса — их должно остаться не больше шести;

— Сокращение социального взноса до 15%;

— Радикальное сокращение количества контролирующих органов, разрешений и лицензий, мораторий на все виды проверок малого и среднего бизнеса до проведения реформ всех контролирующих органов;

— Ликвидировать налоговую милицию и провести широкую налоговую амнистию;

— Земельную реформу, согласно которой земельные паи у тех, кто хочет их продать, будет выкупать только государство, а арендная плата за земельные паи повысится как минимум до 5% их реальной стоимости;

— Льготное кредитирование под 8−9% годовых фермеров, малых семейных сельскохозяйственных предприятий и личных сельских хозяйств;

— Возвращение в Украину средств, незаконно выведенных за границу;

— Налог на роскошь «для юридических лиц, на которые чиновники-коррупционеры и олигархи регистрируют свое имущество»;

Социальная политика:

— Принять закон, согласно которому работа 2-х млн самозанятых сельских жителей будет засчитываться в трудовой стаж;



— Пенсии в размере 65% среднемесячной заработной платы, кроме тех, кто рискует жизнью и здоровьем, выполняя служебные обязанности. Для военнослужащих, сотрудников оперативных подразделений правоохранительных органов, спасателей пенсия в размере 80% от среднемесячной зарплаты. Другие особые пенсии ликвидировать;

Европейская интеграция и вступление в НАТО:

— Немедленный референдум о вступлении Украины в НАТО;



— Делать все возможное для полноправного членства Украины в ЕС.

Партийные списки

На досрочных выборах в Раду-2019 с Батькивщиной и Тимошенко заключили политические союзы партия Основа и экс-кандидат в президенты от нее Сергей Тарута, а также экс-глава СБУ и глава партии Справедливость Валентин Наливайченко. Тимошенко, Тарута и Наливайченко заняли, соответственно, первые три места в предвыборном списке Батькивщины. 12 июня партия обнародовала первую 50-ку предвыборного списка.

Батькивщина представила первую пятерку своего списка 10 июня / Фото: Юлія Тимошенко via Facebook

В первую десятку также попали нардепы Сергей Соболев, Елена Кондратюк и Иван Кириленко, экс-нардеп Андрей Кожемякин, нардепы Григорий Немыря, Сергей Власенко и Валерий Дубиль.

Во второй десятке: нардеп и замглавы Батькивщины Александр Абдуллин, нардеп и замглавы Батькивщины Иван Крулько, глава Житомирской областной организации Батькивщины Анжелика Лабунская, глава Киевской областной организации Батькивщины Константин Бондарев, глава Львовской областной организации Батькивщины и член ее политсовета Михаил Цимбалюк, экс-нардеп, экс-президент Украинской футбольной премьер-лиги и президент ФК Харьков Виталий Данилов, нардеп из фракции Блока Петра Порошенко Ольга Белькова, экс-министр ЖКХ во втором правительстве Юлии Тимошенко и экс-нардеп от Нашей Украины Алексей Кучеренко, глава партии Основа Андрей Николаенко, экс-нардеп, глава Независимого профсоюза горняков Украины и глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.

В список Батькивщины также попали нардепы от Батькивщины Алена Шкрум (22), Вадим Ивченко (24), Сергей Евтушок (25), Алексей Рябчин (32), Александра Кужель (37), глава Кировоградского областного совета Александр Черноиваненко (29), украинский дипломат и соратник экс-главы СБУ Наливайченко Маркиян Лубкивский (30), «киборг» Николай Тихонов (35), руководитель секретариата фракции Батькивщины в Раде Ольга Боднар-Петровская (47).

Второй номер в списке Батькивщины Сергей Тарута, возглавлявший в 2014 году Донецкую ОГА, в своей предвыборной программе как кандидат в президенты Украины заявлял, что для обеспечения мира и неприкосновенности границ Украине необходим внеблоковый статус. О внеблоковом статусе говорится и на сайте партии Основа. Это заявление приписывается главе партии Основа Андрею Николаенко, который в списке Батькивщины занимает 19 место. В 2014 году издание Наші гроші писало, что Тарута захвати 18 га земли в государственном санатории Пуща-Озерная. 17 июня Тарута произнося речь в Мариуполе, дважды назвал украинских бойцов боевиками.

Еще один потенциальный депутат из списка Батькивщины Михаил Цимбалюк (занимает 15 место в списке) во времена президентства Виктора Януковича с июня 2010 года по декабрь 2010 года возглавлял Тернопольскую ОГА, а с декабря 2010 года по ноябрь 2011 года — Львовскую ОГА. В феврале 2011 года Цимбалюк называл Януковича самым большим союзником Западной Украины.

Шансы попасть в Раду

По данным роллингового исследования, проведенного Центром Социальный мониторинг и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко, результаты которого были обнародованы 18 июня, Батькивщину готовы поддержать 8,7% среди респондентов, которые определились и будут голосовать.

Результаты опроса, проведенного центром социальных и маркетинговых исследований Социс, обнародованные 14 июня, свидетельствуют о том, что за Батькивщину собираются голосовать 7,2% респондентов, которые собираются на выборы и решили, кого на них поддержат.

По данным опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг, результаты которого стали известны 12 июня, за политсилу Тимошенко готовы проголосовать 7,5% респондентов, которые собираются пойти на выборы и определились, какую партию поддержат.

По данным опроса Киевского международного института социологии, результаты которого опубликовали 10 июня, за Батькивщину собираются проголосовать 7,8% респондентов, которые собираются идти на выборы и решили, кого на них поддержат.

НВ