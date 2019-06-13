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Батькивщина обнародовала первые 50 человек списка на выборах в Раду

Сегодня, 03:39
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Батькивщина обнародовала первые 50 человек списка на выборах в Раду - фото

Тетяна Ніколаєнко/Facebook

Съезд партии прошел 10 июня в Киеве

Партия Батькивщина опубликовала первые 50 человек своего списка на досрочных выборах в украинский парламент.

Об этом сообщает УНИАН.

Список кандидатов в народные депутаты Украины от Батькивщины на внеочередных выборах 21 июля 2019 года:

1. Тимошенко Юлия Владимировна

2. Тарута Сергей Алексеевич

3. Наливайченко Валентин Александрович

4. Соболев Сергей Владиславович

5. Кондратюк Елена Константиновна

6. Кириленко Иван Григорьевич

7. Кожемякин Андрей Анатольевич

8. Немыря Григорий Михайлович

9. Власенко Сергей Владимирович

10. Дубиль Валерий Александрович

11. Абдуллин Александр Рафкатович

12. Крулько Иван Иванович

13. Лабунская Анжелика Викторовна

14. Бондарев Константин Анатольевич

15. Цимбалюк Михаил Михайлович

16. Данилов Виталий Богданович

17. Белькова Ольга Валентиновна

18. Кучеренко Алексей Юрьевич

19. Николаенко Андрей Иванович

20. Волынец Михаил Яковлевич

21. Пузийчук Андрей Викторович

22. Шкрум Алена Ивановна

23. Кабаченко Владимир

24. Ивченко Вадим Евгеньевич

25. Евтушок Сергей Николаевич

26. Соколов Михаил Владимирович

27. Лукашук Богдан Олегович

28. Ливинский Михаил Александрович

29. Черноиваненко Александр Анатольевич

30. Лубкивский Маркиян Романович

31. Митрофанский Сергей Владимирович

32. Рябчин Алексей Михайлович

33. Гладий Василий Иванович

34. Куюмчан Мгер Санасарович

35. Тихонов Николай Викторович

36. Бондарук Валерий Анатольевич

37. Кужель Александра Владимировна

38. Радковский Олег Владимирович

39. Тренкин Юрий Васильевич

40. Курах Иван Ильич

41. Веригина Ирина Константиновна

42. Слипченко Николай Викторович

43. Гогунская Екатерина Андреевна

44. Олейник Виктор Степанович

45. Подгорный Сергей Петрович

46. Шустик Елена Юрьевна

47. Боднар-Петровская Ольга Борисовна

48. Павловский Андрей Михайлович

49. Томич Иван Федорович

50. Приходько Екатерина Степановна

Лидер партии Батькивщина Тимошенко уже заявила, что готова создать парламентскую коалицию с партией Владимира Зеленского Слуга народа.

Досрочные выборы в Верховную Раду должны состоятся 21 июля.

Теги:   Досрочные выборы в ВР Батькивщина

Спецтема   Выборы в Раду

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