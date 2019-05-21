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ВО Батькивщина не будет обращаться в Конституционный суд из-за роспуска Рады — нардеп

Вчера, 17:29
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ВО Батькивщина не будет обращаться в Конституционный суд из-за роспуска Рады — нардеп - фото

Центр политического образования — Батькивщина

Народный депутат Сергей Власенко

Партия ВО Батькивщина точно не будет обращаться в Конституционный суд в связи с роспуском Верховной Рады восьмого созыва.

Об этом в интервью Радио НВ заявил заместитель председателя партии, народный депутат Сергей Власенко.

«Я скажу точно, что депутаты Батькивщины не будут обращаться и не будут подписывать представление, по крайней мере, насколько я это понимаю. Я не вижу никаких сил в парламенте, которые бы сопротивлялись досрочным выборам», — сказал он.

В то же время он назвал соответствующий президентский указ, готовящийся к подписи, «сомнительным с конституционной точки зрения», однако согласился с утверждением о том, что с 2016 года в Украине не существовало коалиции.

20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Радувосьмого созыва.

Зеленский пригласил глав фракций парламента на консультации в АП.

Вице-спикер рады Ирина Геращенко и нардеп Олег Ляшко после консультаций с Зеленским заявили, что выборы могут пройти как 21 июля, так и 28 июля.

В команде президента Украины Владимира Зеленского рассматривают 21 июля как наиболее приемлемую дату для проведения досрочных парламентских выборов.

Теги:   Сергей Власенко Радио НВ Батькивщина Парламентские выборы

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