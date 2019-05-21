ВО Батькивщина не будет обращаться в Конституционный суд из-за роспуска Рады — нардеп Вчера, 17:29 500 Цей матеріал також доступний українською Центр политического образования — Батькивщина Народный депутат Сергей Власенко Центр политического образования — Батькивщина

Партия ВО Батькивщина точно не будет обращаться в Конституционный суд в связи с роспуском Верховной Рады восьмого созыва.

Об этом в интервью Радио НВ заявил заместитель председателя партии, народный депутат Сергей Власенко.

«Я скажу точно, что депутаты Батькивщины не будут обращаться и не будут подписывать представление, по крайней мере, насколько я это понимаю. Я не вижу никаких сил в парламенте, которые бы сопротивлялись досрочным выборам», — сказал он.

В то же время он назвал соответствующий президентский указ, готовящийся к подписи, «сомнительным с конституционной точки зрения», однако согласился с утверждением о том, что с 2016 года в Украине не существовало коалиции.

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