Батькивщина готова к досрочным выборам в Раду 20 мая, 12:50 601 Цей матеріал також доступний українською Батьківщина/Facebook Батьківщина/Facebook

Партия Батькивщина и ее лидер Юлия Тимошенко готовы к досрочным выборам Верховной Рады.

Об этом заявил народный депутат Григорий Немыря.

«Мы готовы и к досрочным выборам — мы об этом неоднократно говорили, — и к срочным (так в тексте — Ред.) выборам. Думаю, в данном случае лидер партии, получившая достаточно большое количество голосов на президентских выборах, и партия готовы и к досрочным выборам», — цитирует Немырю агентство Интерфакс-Украина.

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

Выступая с обращением к народу Украины в сессионном зале парламента после церемонии инаугурации Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду.