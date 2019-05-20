Батькивщина готова к досрочным выборам в Раду
Партия Батькивщина и ее лидер Юлия Тимошенко готовы к досрочным выборам Верховной Рады.
Об этом заявил народный депутат Григорий Немыря.
«Мы готовы и к досрочным выборам — мы об этом неоднократно говорили, — и к срочным (так в тексте — Ред.) выборам. Думаю, в данном случае лидер партии, получившая достаточно большое количество голосов на президентских выборах, и партия готовы и к досрочным выборам», — цитирует Немырю агентство Интерфакс-Украина.
20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.
Выступая с обращением к народу Украины в сессионном зале парламента после церемонии инаугурации Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду.