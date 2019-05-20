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Батькивщина готова к досрочным выборам в Раду

20 мая, 12:50
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Батькивщина готова к досрочным выборам в Раду - фото

Батьківщина/Facebook

Партия Батькивщина и ее лидер Юлия Тимошенко готовы к досрочным выборам Верховной Рады.

Об этом заявил народный депутат Григорий Немыря.

«Мы готовы и к досрочным выборам — мы об этом неоднократно говорили, — и к срочным (так в тексте — Ред.) выборам. Думаю, в данном случае лидер партии, получившая достаточно большое количество голосов на президентских выборах, и партия готовы и к досрочным выборам», —  цитирует Немырю агентство Интерфакс-Украина.

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

Выступая с обращением к народу Украины в сессионном зале парламента после церемонии инаугурации Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду.

Теги:   Юлия Тимошенко Батькивщина Верховная Рада

Спецтема   Зеленский — новый президент Выборы в Раду

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