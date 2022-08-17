«Батальон Монако»: ГБР проверит законность выезда из Украины нардепов и олигархов, которых УП нашла на Лазурном берегу 17 августа, 18:32 Дом в Ницце, где живет нардеп от запрещенной ОПЗЖ и застройщик Вадим Столар (Фото:Украинская правда)

Государственное бюро расследований изучит законность пересечения границы Украины «батальоном Монако» — народными депутатами и олигархами, которые выехали из страны незадолго до и после начала полномасштабного вторжения России.

Как сообщает пресс-служба ГБР в Facebook, сотрудники бюро открыли дело после публикации расследования издания Украинская правда. В рамках расследования ГБР изучит обстоятельства пересечения границы Украины фигурантами дела и «место в этом процессе должностных лиц правоохранительных органов».

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По информмации Украинской правды, на Лазурном берегу сейчас находится «украинская диаспора миллиардеров и миллионеров», среди которых олигарх Константин Жеваго, нардеп от запрещенной ОПЗЖ Григорий Суркис и его брат Игорь, днепровский бизнесмен Вадим Ермолаев, нардепы от ОПЗЖ Вадим Столар, Игорь Абрамович, бывший глава Высшего хозяйственного суда времен Януковича Виктор Татьков и другие.

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