06 октября 2018, суббота

Барна извинился за брань в адрес журналиста

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Олег Барна оскорбил журналиста 1+1
кадр из видео

Олег Барна оскорбил журналиста 1+1

Народный депутат Олег Барна извинился перед журналистами за нецензурные выражения, которые он употребил в адрес журналиста телеканала 1+1.

"Я действительно эмоционально поступил. Я извиняюсь перед своими избирателями, перед украинским народом, перед детьми, которым показали это видео те люди, которые не должны бы это показывать. Даже перед союзом всех журналистов, которых я очень уважаю. И, кстати даже защищаю по делам Чеботаря и так далее ... те, которые работают ради истины, а не только насилуют истину ради денег. Такие вот, как та особь. Простите, никто не без греха. Но есть черта, которую нельзя переходить никому", - заявил Барна.

Ранее сообщалось, что Барна обматерил журналиста 1+1 Игоря Колтунова за вопрос про кнопкодавство. Позже стало известно, что регламентный комитет Верховной Рады вызывает для объяснений Олега Барну.

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