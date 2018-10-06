Барна извинился за брань в адрес журналиста

Народный депутат Олег Барна извинился перед журналистами за нецензурные выражения, которые он употребил в адрес журналиста телеканала 1+1.

"Я действительно эмоционально поступил. Я извиняюсь перед своими избирателями, перед украинским народом, перед детьми, которым показали это видео те люди, которые не должны бы это показывать. Даже перед союзом всех журналистов, которых я очень уважаю. И, кстати даже защищаю по делам Чеботаря и так далее ... те, которые работают ради истины, а не только насилуют истину ради денег. Такие вот, как та особь. Простите, никто не без греха. Но есть черта, которую нельзя переходить никому", - заявил Барна.

Ранее сообщалось, что Барна обматерил журналиста 1+1 Игоря Колтунова за вопрос про кнопкодавство. Позже стало известно, что регламентный комитет Верховной Рады вызывает для объяснений Олега Барну.