Пока САП не ударила. Поддержит ли Банковая в ущерб себе усиление полномочий антикоррупционной прокуратуры — анализ NV
Специализированная антикоррупционная прокуратура (Фото:AP / Efrem Lukatsky)
В парламенте, опираясь на требования ЕС, хотят сделать САП более самостоятельной и независимой. Но эксперты предупреждают: в ОП с этим могут не согласиться.
31 января на сайте ВР появился в открытом доступе немаловажный для будущего Украины документ — предложение усилить полномочия Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), содержащее 30 пунктов.
Его авторы — «слуга народа» Анастасия Радина, глава комитета ВР по борьбе с коррупцией, и ее коллега из Голоса Александра Устинова — среди важного предлагают вывести главу САП из прямого подчинения генпрокурора, сделать само ведомство отдельным юрлицом, предоставить ему собственный бюджет и право самостоятельно формировать команду.
«Остаются не устранёнными риски ненадлежащего влияния на деятельность САП, ее руководство и прокуроров. При совершении уголовных производств по отдельным категориям лиц в САП отсутствует надлежащая процесуальная автономия», — пишут авторы в пояснительной записке к проекту.
Добавят САП и обязанностей: аудит работы антикоррупционной структуры станут проводить раз в два года и будут подвергать ее тайным «проверкам добропорядочности».
Законопроект создали с учетом рекомендаций Совета Европы и Венецианской комиссии. Европейцы считают: приобретение САП качественно новых полномочий повысит динамику и качество антикоррупционных расследований. Ведь в цепочке независимых органов борьбы с мздоимством спецпрокуратура является ключевым звеном: она взвешивает полученные улики детективов НАБУ и возглавляет процесс обвинения в Высшим антикоррсуде (ВАКС).
Предложения Радиной-Устиновой появились накануне киевского саммита Украина — ЕС, на котором рассмотрят прогресс страны и в плане антикоррупционной политики. И о них явно вспомнят еще и в марте, когда официальный Киев начнет обсуждать с МВФ параметры макрофинансовой помощи.
Тем не менее, опрошенные NV эксперты уверены: даже при наличии жесткой поддержки со стороны Запада документ об усилении полномочий САП вряд ли ждет легкое будущее в парламенте, — его станут тормозить как при рассмотрении в комитете по правоохранительной деятельности, так и в сессионном зале.
Дитя компромиса
Ключевая проблема нынешней версии САП — подчиненность ее руководителя назначаемому главой государства генпрокурору, для которого тот является замом. Это в некотором роде ставит весь независимый по идее орган под контроль со стороны президентской вертикали. Ко всему САП, как структурное подразделение, зависит от финансирования со стороны Офиса генпрокурора (ОГПУ), да и штат ее четко не определен. И даже запросы на экстрадицию глава САП не может отправлять самостоятельно.
Кроме того, лишь генпрокурор может возбуждать уголовные производства против народных депутатов.
Подобное положение вещей стало следствием компромисса, достигнутого в 2015 году, в момент появления САП, между тогдашним президентом Петром Порошенко и международными партнерами Украины. По словам Алены Щербан, юриста Центра противодействия коррупции (ЦПК), на подчиненности нового органа генпрокурору настоял именно пятый глава государства. Иначе, объясняет эксперт, депутаты его фракции БПП, а также премьерского Народного фронта, просто провалили бы в Раде голосование по созданию НАБУ и САП.
Радина же уточняет, что в случае с САП проявилась и «проблема роста», — мол, некоторые лакуны в полномочиях ведомства стали видны лишь в ходе работе.
К примеру, отборочная комиссия на два года растянула конкурс на должность главы САП, и его победителю — нынешнему руководителю спецпрокураты Александру Клименко — пришлось долго ждать момента вступления в должность.
При этом отстранять от работы прокуроров САП может орган дисциплинарного производства ОГПУ, прежде называвшийся Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров. И он так и поступил в свое время с прокурором Андреем Перовым, не дав тому продолжать вести дело близкого к Арсению Яценюку экс-депутата Николая Мартыненко, обвиняемого в махинациях с урановым концентратом на $17 млн. Перову пришлось отменять решение комиссии через Верховный суд. «Теоретически тоже самое может произойти и с руководителем САП», — считает Радина.
К слову, суд по делу Мартыненко тянется уже несколько лет, так как сторона защиты просто не является на его заседания.
Пока генпрокурор Андрей Костин не препятствует САП, говорит Радина. К примеру, он отправил «забытые» на несколько лет запросы об экстрадиции. И на днях инициировал производство против народного депутата СН Павла Халимона о незаконном обогащении на основе журналистского расследования о приобретении тем особняка в центра Киева за 10 млн грн.
«Однако мы создаем законы не под конкретные фамилии. Эффективность работы антикоррупционных органов не должна зависеть от возглавившего ОГПУ», — поясняет Радина.
Непростое будущее
Щербан из ЦПК напоминает: в 2021 году правительство подписало с МВФ меморандум, предполагающий как завершение конкурс на пост руководителя САП, так и предоставление тому независимых полномочия, а также отделение спецпрокуратуры от ОГПУ.
К марту, как предполагает эксперт, фонд потребует от Владимира Зеленского выполнить два последних пункта, и это станет ключевым условием для запуска следующей программы макрофинансирования.