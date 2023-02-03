Пока САП не ударила. Поддержит ли Банковая в ущерб себе усиление полномочий антикоррупционной прокуратуры — анализ NV 3 февраля, 15:17 Эксклюзив NV Специализированная антикоррупционная прокуратура (Фото:AP / Efrem Lukatsky)

В парламенте, опираясь на требования ЕС, хотят сделать САП более самостоятельной и независимой. Но эксперты предупреждают: в ОП с этим могут не согласиться.

31 января на сайте ВР появился в открытом доступе немаловажный для будущего Украины документ — предложение усилить полномочия Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), содержащее 30 пунктов.



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Его авторы — «слуга народа» Анастасия Радина, глава комитета ВР по борьбе с коррупцией, и ее коллега из Голоса Александра Устинова — среди важного предлагают вывести главу САП из прямого подчинения генпрокурора, сделать само ведомство отдельным юрлицом, предоставить ему собственный бюджет и право самостоятельно формировать команду.

«Остаются не устранёнными риски ненадлежащего влияния на деятельность САП, ее руководство и прокуроров. При совершении уголовных производств по отдельным категориям лиц в САП отсутствует надлежащая процесуальная автономия», — пишут авторы в пояснительной записке к проекту.

Добавят САП и обязанностей: аудит работы антикоррупционной структуры станут проводить раз в два года и будут подвергать ее тайным «проверкам добропорядочности».

Законопроект создали с учетом рекомендаций Совета Европы и Венецианской комиссии. Европейцы считают: приобретение САП качественно новых полномочий повысит динамику и качество антикоррупционных расследований. Ведь в цепочке независимых органов борьбы с мздоимством спецпрокуратура является ключевым звеном: она взвешивает полученные улики детективов НАБУ и возглавляет процесс обвинения в Высшим антикоррсуде (ВАКС).

Предложения Радиной-Устиновой появились накануне киевского саммита Украина — ЕС, на котором рассмотрят прогресс страны и в плане антикоррупционной политики. И о них явно вспомнят еще и в марте, когда официальный Киев начнет обсуждать с МВФ параметры макрофинансовой помощи.

Тем не менее, опрошенные NV эксперты уверены: даже при наличии жесткой поддержки со стороны Запада документ об усилении полномочий САП вряд ли ждет легкое будущее в парламенте, — его станут тормозить как при рассмотрении в комитете по правоохранительной деятельности, так и в сессионном зале.

Дитя компромиса

Ключевая проблема нынешней версии САП — подчиненность ее руководителя назначаемому главой государства генпрокурору, для которого тот является замом. Это в некотором роде ставит весь независимый по идее орган под контроль со стороны президентской вертикали. Ко всему САП, как структурное подразделение, зависит от финансирования со стороны Офиса генпрокурора (ОГПУ), да и штат ее четко не определен. И даже запросы на экстрадицию глава САП не может отправлять самостоятельно.

Кроме того, лишь генпрокурор может возбуждать уголовные производства против народных депутатов.

Подобное положение вещей стало следствием компромисса, достигнутого в 2015 году, в момент появления САП, между тогдашним президентом Петром Порошенко и международными партнерами Украины. По словам Алены Щербан, юриста Центра противодействия коррупции (ЦПК), на подчиненности нового органа генпрокурору настоял именно пятый глава государства. Иначе, объясняет эксперт, депутаты его фракции БПП, а также премьерского Народного фронта, просто провалили бы в Раде голосование по созданию НАБУ и САП.

Радина же уточняет, что в случае с САП проявилась и «проблема роста», — мол, некоторые лакуны в полномочиях ведомства стали видны лишь в ходе работе.

К примеру, отборочная комиссия на два года растянула конкурс на должность главы САП, и его победителю — нынешнему руководителю спецпрокураты Александру Клименко — пришлось долго ждать момента вступления в должность.

При этом отстранять от работы прокуроров САП может орган дисциплинарного производства ОГПУ, прежде называвшийся Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров. И он так и поступил в свое время с прокурором Андреем Перовым, не дав тому продолжать вести дело близкого к Арсению Яценюку экс-депутата Николая Мартыненко, обвиняемого в махинациях с урановым концентратом на $17 млн. Перову пришлось отменять решение комиссии через Верховный суд. «Теоретически тоже самое может произойти и с руководителем САП», — считает Радина.

К слову, суд по делу Мартыненко тянется уже несколько лет, так как сторона защиты просто не является на его заседания.

Пока генпрокурор Андрей Костин не препятствует САП, говорит Радина. К примеру, он отправил «забытые» на несколько лет запросы об экстрадиции. И на днях инициировал производство против народного депутата СН Павла Халимона о незаконном обогащении на основе журналистского расследования о приобретении тем особняка в центра Киева за 10 млн грн.

«Однако мы создаем законы не под конкретные фамилии. Эффективность работы антикоррупционных органов не должна зависеть от возглавившего ОГПУ», — поясняет Радина.

Непростое будущее

Щербан из ЦПК напоминает: в 2021 году правительство подписало с МВФ меморандум, предполагающий как завершение конкурс на пост руководителя САП, так и предоставление тому независимых полномочия, а также отделение спецпрокуратуры от ОГПУ.

К марту, как предполагает эксперт, фонд потребует от Владимира Зеленского выполнить два последних пункта, и это станет ключевым условием для запуска следующей программы макрофинансирования.

«Исходя из того, как власть упирается любым вопросам реформирования САП, особенно после полугода работы нового спецпрокурора, она будет бороться против каждой статьи, дающей САП больше полномочий», — прогнозирует Щербан.

Александр Клименко, руководитель САП / Фото: НВ