Банковая об отказе Общественного совета добропорядочности оценивать судей: Это демарш

Заместитель главы администрации президента Украины Дмитрий Шимкив назвал демаршем отказ Общественного совета добропорядочности от участия в квалификационном оценивании судей.

"Демарш - это очень красивая политическая форма... я вообще не являюсь сторонником (демаршей – Ред.), потому что считаю, что содержание политического процесса - это нахождение политического решения", - цитирует Шимкива Интерфакс-Украина.

Замглавы АП также отметил, что процесс отбора судей в Украине по сравнению с другими странами беспрецедентный, когда "судьи сдают экзамены, которые транслируют". Шимкив посетовал, что средства массовой информации практически не освещали процесс отбора судей.

25 марта Общественный совет добропорядочности прекратил участие в процессе квалификационной оценки украинских судей.

В совете заявили, что квалификационное тестирование судей Высшей квалификационной комиссией судей является фикцией и конвейером, единственная цель которого - сохранить судьям должности и отчитаться об "успешном завершении реформы".

Общественный совет добропорядочности был создан с целью содействия Высшей квалификационной комиссии судей при установлении соответствия судьи (кандидата на должность судьи) критериям профессиональной этики и добропорядочности.

Общественный совет состоит из двадцати членов, избираемых сроком на два года.

В 2017 году совет добропорядочности призвал президента Петра Порошенко не утверждать 111 кандидатов в члены нового Верховного Суда Украины.