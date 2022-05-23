«Особенно о роли Порошенко». Медведчук дал очень важные показания по «угольному» и «трубному» делам — Баканов 23 мая, 15:31 Цей матеріал також доступний українською Иван Баканов (Фото:СБУ)

Подозреваемый в госизмене нардеп Виктор Медведчук дал очень важные показания по «угольному» и «трубному» делам, заявил глава СБУ Иван Баканов.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«В настоящее время Медведчук сотрудничает со следствием. И мы приветствуем готовность рассказать детали дел, по которым его обвиняют… Фактически он подтверждает доказательства, которые собрала СБУ… По нашему мнению, Медведчук дал очень важные показания, сказал много интересного, особенно о роли бывшего президента Украины Петра Порошенко», — сказал он.

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По его словам, «информация от Медведчука позволяет украинскому обществу увидеть, какой именно была государственная политика раньше».

«Он (Медведчук) дает важную информацию для продолжения следствия по „угольному“ и так называемым „трубным“ делам… Он подтверждает роль Порошенко в обоих делах и отмечает, что роль Порошенко является одной из ключевых», — сказал он.

Баканов заявил, что «наибольший цинизм состоит в том, что вертикаль власти в 2014—2015 годах работала именно против Украины».

Утром 23 мая СБУ распространила видео, на котором Медведчук заявил о причастности Порошенко к закупке угля в ОРДЛО и выводу нефтепровода из госсобственности.

12 апреля бежавшего из-под домашнего ареста Медведчука задержали сотрудники СБУ. По данным правоохранителей, он пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму.

16 апреля Лычаковский районный суд Львова отправил Медведчука под арест без возможности внесения залога.

Позже он попросил обменять его на украинских защитников Мариуполя.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, 27 февраля стало известно, что Медведчук скрылся из-под домашнего ареста. Мера пресечения ему была избрана в «угольном деле» о госизмене.

Производство касается поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014—2015 годах.

Следствие считает, что в октябре 2014 года представители высшего политического руководства Российской Федерации решили привлечь к подрывной деятельности против Украины Медведчука. Он, осознавая, что самостоятельно не сможет достичь своей цели, договорился с Порошенко, который, как президент Украины, обладал необходимыми возможностями административного влияния на вертикали исполнительной и законодательной власти.

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Дело касается поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014—2015 годах.

По версии следствия, он использовал предоставленные ему полномочия и инструменты влияния, чтобы контракты с ЮАР были расторгнуты, а затем по требованию представителей РФ организовал подписание от имени Украины контрактов на поставку угля с неподконтрольных территорий, таким образом «поставив Украину в энергетическую зависимость от РФ и подконтрольных ей предводителей псевдореспублик».



6 января Печерский суд арестовал все личное имущество Порошенко, в том числе акции в ряде частных компаний.

В Евросолидарности заявили, что подозрение является политически мотивированным, и обвинили президента Владимира Зеленского в преследовании оппозиции. Сам Порошенко обвинил Зеленского и бизнесмена Игоря Коломойского в организации и заказе уголовного дела против него.

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