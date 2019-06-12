Баканов пояснил российское гражданство супруги Сегодня, 22:28 Цей матеріал також доступний українською СБУ Иван Баканов СБУ

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что его жена является гражданкой РФ и находится в процессе оформления украинского гражданства.

В сообщении, обнародованном пресс-центром СБУ, указано, что жена Оксана училась в российском вузе и после развала СССР, во «времена кардинально других отношений между Украиной и Россией» получила гражданство РФ.

С 1998 года она живет и работает в Украине с видом на постоянное жительство. В РФ не уезжала с 2013 года. Их оба сына имеют гражданство Украины.

Баканов отметил, что супруга до сих пор не получила украинский паспорт из-за «коррумпированной системы».

«Получение гражданства много лет было коррумпированной кормушкой для некоторых чиновников. Мы никогда не подключали к процессу "фирмы", посредников и не будем обращаться с такой просьбой к президенту», - сказал он.