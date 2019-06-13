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Баканов отказался отвечать, подала ли его жена заявление на получение украинского гражданства — видео

Сегодня, 18:16
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Баканов отказался отвечать, подала ли его жена заявление на получение украинского гражданства — видео - фото

Скриншот с видео программы Схеми: корупція в деталях

Баканов утверждает, что его жена сейчас «в процессе оформления гражданства»

Назначенный президентом Владимиром Зеленским и. о. главы СБУ Иван Баканов отказался отвечать на вопрос о том, подала ли его жена, которая является гражданкой России, заявление на получение украинского паспорта.

Об этом у него поинтересовалась журналист программы Схеми: корупція в деталях.

Отметим, что после того, как стало известно, что супруга нового руководителя спецслужбы является гражданкой страны-агрессора, он заявил, что она, живя в Украине с 1998 года, все еще находится «в процессе оформления украинского гражданства».

Удивившись, что за более чем 20 лет она так и не получила паспорт гражданки Украины, журналистка поинтересовалась, подавала ли вообще жена Баканов соответствующеие.

«(Мое — ред.) заявление содержит полный ответ на поставленный вопрос», — сказал он, имея в виду свое утверждение о том, что его жена на сегодняшний день в процессе оформления украинского паспорта.

В то же время прямо ответить на вопрос, подала ли она необходимые для этого документы, Баканов не захотел.

Напомним, что 22 мая президент Владимир Зеленский назначил своего друга детства Ивана Баканова первым заместителем председателя СБУ, и на данное время он исполняет обязанности главы спецслужбы.

В свою очередь Василий Грицак сейчас официально находится в отпуске.

Кроме того, чтобы Баканов смог занять пост в. о. глава СБУ, ему было присвоено звание лейтенанта.

Теги:   СБУ Иван Баканов Россияне Гражданство

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