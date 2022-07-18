«В эпицентре громких скандалов». Глава СБУ Иван Баканов должен добровольно уйти в отставку — экс-сотрудник ведомства 18 июля, 11:23 Эксклюзив НВ Иван Баканов (Фото:СБУ)

Генерал-майор запаса СБУ, эксперт Украинского центра аналитики и безопасности Игорь Гуськов в эфире Радио НВ заявил, что глава СБУ Иван Баканов должен добровольно уйти в отставку.

«Считаю необходимым сегодня Ивану Баканову, при всем уважении к нему, принять на себя политическую ответственность за назначение высокопоставленных должностных лиц, которые сегодня обвиняются в работе на российские спецслужбы или в пренебрежении своими служебными обязанностями и отстраняются от них», — убежден Гуськов.

Видео дня

Такой шаг, по мнению эксперта, будет способствовать уменьшению информационного давления на СБУ:

«Служба безопасности должна работать в информационной тишине. <...> Она должна отчитываться конкретными результатами по задержанным российским агентам или ликвидированным диверсионно-разведывательным сетям. Она не должна быть в эпицентре громких скандалов по поводу кадровых назначений. Это должна обеспечить именно добровольная отставка Ивана Баканова, если есть офицерская честь и достоинство».

Президент Владимир Зеленский отстранил от должности Баканова 17 июля из-за большого количества предателей и коллаборантов в органах. В Офисе президента уточнили, что об увольнении пока речь не идет, ожидаются проверки.

С начала войны произошло по меньшей мере четыре громких скандала, связанных с кадровыми назначениями в СБУ.

Бывший начальник управления СБУ в Крыму Олег Кулинич, задержанный в Киеве 17 июля, был разоблачен в работе на российские спецслужбы.

В начале июня в Сербии арестован бывший генерал СБУ Андрей Наумов, который возглавлял главное управление внутренней безопасности Службы. В Украине он фигурирует в уголовном производстве ДБР, начатом по статье Государственная измена.

29 мая стало известно, что Зеленский уволил начальника Управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина «за то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично».

В конце июня издание Politico со ссылкой на источники писало, что Зеленский намерен уволить Баканова. В СМИ это связали с провалами операций спецслужбы в Херсоне. Советник главы ОП Алексей Арестович назвал имя предателя в СБУ, из-за которого стала возможной быстрая оккупация Херсонской области.

Сам Зеленский тогда заявил, что отставка Баканова зависит от результатов инспекции, а также сказал: «Если бы я захотел его уволить, я бы его уже уволил».

Напомним также, что Баканов — друг и бизнес-партнер Зеленского. В 2019 году во время президентской кампании он был главой предвыборного штаба Зеленского. А после избрания его главой государства Баканов начал свою карьеру в СБУ — 22 мая 2019 года был назначен первым заместителем главы СБУ и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. А 29 августа 2019 года он стал уже главой ведомства.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.