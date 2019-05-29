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Баканов будет временно исполнять обязанности главы СБУ — СМИ

Вчера, 21:11
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Баканов будет временно исполнять обязанности главы СБУ — СМИ - фото

Наталья Кравчук / НВ

Иван Баканов (справа)

Иван Баканов с понедельника, 3 июня будет временно исполнять обязанности главы СБУ, в связи с тем, что Василий Грицак находится в отпуске, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источники.

"С понедельника Грицак находится в отпуске. Временно исполняющий обязанности главы СБУ - Баканов", - сказали в ведомстве.

Собеседник напомнил, что по процедуре первый заместитель назначается и.о на время пребывания главы Службы в отпуске.

Когда Грицак планирует вернуться из отпуска, в спецслужбе не уточнили.

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и все его заместители подали рапорты об отставке.

22 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем главы СБУ.

Теги:   Иван Баканов Василий Грицак СБУ

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